Житель Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Житель Уфы, купивший счастливый лотерейный билет, стал миллионером. Об этом сообщается на сайте компании «Гослото».
Из сообщения «Гослото»: «Числа выпали в очень узком диапазоне, но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа».
Отмечается, что выигрыш составил 26 миллионов 38 тысяч рублей. При этом на билет уфимец потратил 480 рублей.
Отмечается, что выигрыш составил 26 миллионов 38 тысяч рублей. При этом на билет уфимец потратил 480 рублей.
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