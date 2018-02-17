Житель Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

Житель Уфы, купивший счастливый лотерейный билет, стал миллионером. Об этом сообщается на сайте компании «Гослото».

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Уфа

Из сообщения «Гослото»: «Числа выпали в очень узком диапазоне, но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа».



Отмечается, что выигрыш составил 26 миллионов 38 тысяч рублей. При этом на билет уфимец потратил 480 рублей.