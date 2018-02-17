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    «Ты супер!», выпуск второй: Пётр Макаренко. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск второй: Пётр Макаренко

    «Ты супер!», выпуск второй: Пётр Макаренко

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    «Ты супер!», выпуск второй: Пётр Макаренко

    «Ты супер!», выпуск второй: Пётр Макаренко

    «Ты супер!», выпуск второй: Пётр Макаренко

      16-летний Пётр Макаренко приехал в Москву из города Армавир. Мальчик отправился на конкурс, чтобы исполнить свою заветную мечту: он хочет стать профессиональным артистом. Говорят, в родном городе у мальчика уже есть поклонницы.

      Однажды Петру Макаренко сказали: «У тебя больше нет мамы». В тот момент мальчику было семь лет. Женщину скинули в пруд. Она замерзла насмерть. От горя Петя неделю молчал, потом смог заплакать. В итоге мальчика забрали в приемную семью, но там он не смог обрести настоящих близких. Через шесть лет он попал в новую приемную семью, где все сложилось иначе.

      На сцене конкурсант исполнил песню «Лиза» Андрея Губина. Юноша сорвал овации зала. Члены жюри отметили, что мальчик разволновался на сцене. Но у судей нашлась и похвала для юного артиста. А затем Сергей Лазарев поднялся на сцену, чтобы спеть вместе с Петей.





      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.

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