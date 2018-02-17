«Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова

Девятилетняя Ева Соломенникова приехала на конкурс из Новосибирска. В столь юном возрасте девочке уже пришлось многое пережить.
У Евы Соломенниковой две мамы. Одна — кровная — приходит в гости. Вторая — тетя, мамина сестра, у нее Ева живет с трех лет. Первые три года жизни девочка провела в тюрьме. Мать посадили за кражу, об отце ничего не известно.
На сцене маленькая участница появилась в образе Красной Шапочки, исполнив ее песню. Девочка очаровала жюри. А зал после ее выступления начал скандировать: «Молодец». Сергей Лазарев признался, что сразу хотел нажать зеленую кнопку, но сумел удержаться до финала выступления, чтобы не сбивать конкурсантку.
Поддержать участницу пришла актриса Яна Поплавская, сыгравшая главную роль в фильме 1977 года «Про Красную Шапочку». Она вручила девочке подарки и высоко оценила ее выступление.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
На сцене маленькая участница появилась в образе Красной Шапочки, исполнив ее песню. Девочка очаровала жюри. А зал после ее выступления начал скандировать: «Молодец». Сергей Лазарев признался, что сразу хотел нажать зеленую кнопку, но сумел удержаться до финала выступления, чтобы не сбивать конкурсантку.
Поддержать участницу пришла актриса Яна Поплавская, сыгравшая главную роль в фильме 1977 года «Про Красную Шапочку». Она вручила девочке подарки и высоко оценила ее выступление.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
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