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    «Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова

    «Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова

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    «Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова

    «Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова

    «Ты супер!», выпуск второй: Ева Соломенникова

      Девятилетняя Ева Соломенникова приехала на конкурс из Новосибирска. В столь юном возрасте девочке уже пришлось многое пережить.

      У Евы Соломенниковой две мамы. Одна — кровная — приходит в гости. Вторая — тетя, мамина сестра, у нее Ева живет с трех лет. Первые три года жизни девочка провела в тюрьме. Мать посадили за кражу, об отце ничего не известно.

      На сцене маленькая участница появилась в образе Красной Шапочки, исполнив ее песню. Девочка очаровала жюри. А зал после ее выступления начал скандировать: «Молодец». Сергей Лазарев признался, что сразу хотел нажать зеленую кнопку, но сумел удержаться до финала выступления, чтобы не сбивать конкурсантку.

      Поддержать участницу пришла актриса Яна Поплавская, сыгравшая главную роль в фильме 1977 года «Про Красную Шапочку». Она вручила девочке подарки и высоко оценила ее выступление.





      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.

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