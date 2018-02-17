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    В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

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    • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder
    В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов <nobr>из-за</nobr> норовируса

    В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

    В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов <nobr>из-за</nobr> норовируса
  • Фото: Reuters © 2018, Brian Snyder

    • В южнокорейском Пхёнчхане, где проходят Олимпийские игры, решили отказаться от рукопожатия игроков хоккейных команд.

    Организаторы приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение норовируса. Рукопожатия заменены на отбивание кулачков, следует из сообщения Федерации хоккея России.




    Ранее сообщалось, что среди заразившихся были два фристайлиста из Швейцарии, они уже выздоровели. Одним из заразившихся оказался чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош.

    В субботу стало известно, что общее число заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 261, 216 из них уже выписаны.

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