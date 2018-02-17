В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

В южнокорейском Пхёнчхане, где проходят Олимпийские игры, решили отказаться от рукопожатия игроков хоккейных команд.
Организаторы приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение норовируса. Рукопожатия заменены на отбивание кулачков, следует из сообщения Федерации хоккея России.
Ранее сообщалось, что среди заразившихся были два фристайлиста из Швейцарии, они уже выздоровели. Одним из заразившихся оказался чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош.
В субботу стало известно, что общее число заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 261, 216 из них уже выписаны.
⚡️👩⚕️Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене! 🤜🤛— Хоккей России (@russiahockey) 17 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что среди заразившихся были два фристайлиста из Швейцарии, они уже выздоровели. Одним из заразившихся оказался чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош.
В субботу стало известно, что общее число заразившихся норовирусом на Играх увеличилось до 261, 216 из них уже выписаны.
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