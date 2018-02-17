В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов из-за норовируса

⚡️👩⚕️Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене! 🤜🤛