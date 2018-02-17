В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности

О будущем отношений России и Европы Сергей Лавров сегодня расскажет в Мюнхене. Глава МИД представляет нашу делегацию на конференции по безопасности, в которой участвуют главы десятков стран, генсеки организаций и министры.

Сегодня — центральный и самый насыщенный день форума. Утром Лавров прибыл на деловой завтрак с представителями российского и немецкого бизнеса. Его день расписан буквально по минутам.



По словам обозревателя НТВ Владимира Кондратьева, на деловом завтраке, помимо Лаврова, присутствуют Шохин, Греф, Мордашов, а также представители крупного немецкого бизнеса. На мероприятии речь идет о восстановлении экономического сотрудничества между Россией и Германией.



Клаус Мангольд, председатель наблюдательного совета туристического концерна TUI: «В последнее время сотрудничество наших стран стало лучше. Мы должны принять усилия по прекращению режима санкций, которые препятствуют осуществлению весьма интересных проектов».



По его словам, очень важно завершение строительства «Северного потока — 2», поскольку газопровод обеспечит надежность энергетических поставок в Европу и, несомненно, принесет пользу как России, так и Германии.



Клаус Мангольд: «При этом Европа не должна обращать внимание на то, что советуют из-за океана. Самые лучшие советчики в этом деле — мы сами».



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