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    В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности. Германия, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мюнхене начался главный день конференции по безопасности

    В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности

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    В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности

    В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности

    В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности

      О будущем отношений России и Европы Сергей Лавров сегодня расскажет в Мюнхене. Глава МИД представляет нашу делегацию на конференции по безопасности, в которой участвуют главы десятков стран, генсеки организаций и министры.

      Сегодня — центральный и самый насыщенный день форума. Утром Лавров прибыл на деловой завтрак с представителями российского и немецкого бизнеса. Его день расписан буквально по минутам.

      По словам обозревателя НТВ Владимира Кондратьева, на деловом завтраке, помимо Лаврова, присутствуют Шохин, Греф, Мордашов, а также представители крупного немецкого бизнеса. На мероприятии речь идет о восстановлении экономического сотрудничества между Россией и Германией.

      Клаус Мангольд, председатель наблюдательного совета туристического концерна TUI: «В последнее время сотрудничество наших стран стало лучше. Мы должны принять усилия по прекращению режима санкций, которые препятствуют осуществлению весьма интересных проектов».

      По его словам, очень важно завершение строительства «Северного потока — 2», поскольку газопровод обеспечит надежность энергетических поставок в Европу и, несомненно, принесет пользу как России, так и Германии.

      Клаус Мангольд: «При этом Европа не должна обращать внимание на то, что советуют из-за океана. Самые лучшие советчики в этом деле — мы сами».

      Подробности — в видеоматериале.

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