Вертолет с министром разбился во время землетрясения в Мексике

Сотни тысяч жителей Мехико выбежали на улицу
из-за подземных толчков. На юге страны в штате Оахака произошло землетрясение магнитудой 7,2.
В момент ударов шатались здания, качались столбы, в квартирах двигалась мебель. Почти миллион человек остались без электричества. При этом жертв удалось избежать благодаря системе оповещения. Она сработала ровно за 72 секунды до того, как начало трясти. За это время жители мексиканской столицы успели покинуть даже небоскребы, а автомобилисты — затормозить и выйти из машин. Впрочем, медицинская помощь все же понадобилась тем, кто не на шутку испугался. Многих увозили в больницу с нервными срывами.
Очевидец: «Было очень страшно. Мы живем на четвертом и пятом этаже. Мы услышали тревогу, а когда спускались вниз, чувствовали толчки. Потом наступил момент, когда сирена выключилась и толчки были очень сильные. Это длилось 15–20 секунд».
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Уже произошло более 200 повторных толчков. Потерпел крушение вертолет с губернатором штата и министром внутренних дел, которые осматривали пострадавшие территории. Чиновники не пострадали, но погибли несколько человек, находившихся на земле. Сейчас ситуация в Мехико спокойная. В обесточенные районы направили 18 тысяч полицейских.
Очевидец: «Было очень страшно. Мы живем на четвертом и пятом этаже. Мы услышали тревогу, а когда спускались вниз, чувствовали толчки. Потом наступил момент, когда сирена выключилась и толчки были очень сильные. Это длилось 15–20 секунд».
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Уже произошло более 200 повторных толчков. Потерпел крушение вертолет с губернатором штата и министром внутренних дел, которые осматривали пострадавшие территории. Чиновники не пострадали, но погибли несколько человек, находившихся на земле. Сейчас ситуация в Мехико спокойная. В обесточенные районы направили 18 тысяч полицейских.
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