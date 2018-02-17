Родственникам генерала Лизюкова передали орден Жукова

Воронеж отметил
10-летие присвоения звания Город воинской славы. В боях за его освобождение зимой 1943-го советская армия разгромила 26 немецких дивизий. А точные цифры наших потерь неизвестны до сих пор. Красноармейцы, которые входили в освобожденный город, вспоминали, что Воронеж был сожжен практически дотла. Сегодня одна из улиц города носит имя генерала Лизюкова.
Лизюков руководил армией, которая наступала на Воронеж. 15 февраля Владимир Путин присвоил Александру Лизюкову орден Жукова посмертно. На торжественных мероприятиях награду передали внуку генерала.
Родственники героя Советского Союза Александра Лизюкова признаются: этого дня ждали несколько лет. Как только узнали, что Владимир Путин подписал указ о награждении, незамедлительно отправились из Гомеля в Воронеж. Внучатый племянник командарма считает, орден Жукова — еще одна победа Лизюкова, это высокая награда всем героям, защищавшим родину. После торжественной церемонии они везут орден на могилу героического предка, со словами: «Для семьи счастье и большая честь прийти с наградой и поклониться памяти и мужеству».
Иван Афанасьев, внучатый племянник Героя Советского Союза А. И. Лизюкова: «Это не просто награда, это, без всякого преувеличения, восстановление исторической справедливости. Многие начинают оценивать тот вклад, который Александр Ильич внес в нашу победу, хотя его фронтовой путь продолжался недолго — 13 месяцев».
Родственники Лизюкова сегодня особо благодарят поисковиков, которым удалось найти его могилу. Почти семь десятилетий обстоятельства гибели и место захоронения генерала оставались тайной. Тогда к расследованию подключилась и наша телекомпания.
Михаил Сегодин, руководитель поискового объединения «Дон»: «Поиски продолжались на протяжении 15 лет, проводились очень многими организациями, в 2008 году проходила знаменитая экспедиция „Весна-2008“, в результате которой на территории Рамонского района в селе Лебяжье были найдены останки Александра Лизюкова».
Генетическая экспертиза не дала точного результата, останки были повреждены, ДНК не смогли выделить. И только с помощью метода фотосовмещения удалось с вероятностью 85% установить: найденные останки принадлежат Александру Лизюкову. Со всеми воинскими почестями его перезахоронили в братской могиле у памятника Славы, поклонится герою войны пришли тысячи воронежцев.
Генерал-майор Лизюков погиб в бою 23 июля 1942 года. Маршал Рокоссовский в мемуарах писал о смерти командарма: «Чтобы воодушевить танкистов он на своем танке бросился вперед, ворвался в расположение противника и там сложил голову».
Российские офицеры Лизюкова называют уникальным военачальником, проявившим мужество и героизм в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной, боевой опыт командарма сегодня изучают в военных академиях.
Именем Лизюкова в Воронеже названа школа и улица. Родственники генерала встретились учениками и педагогами. Внучатый племянник подарил им свою книгу «Судьба командарма Лизюкова» — исследование, основанное на свидетельствах участников боев и документах из архивов России и Белоруссии. Иван Афанасьев считает своим долгом противостоять всем домыслам и спекуляциям вокруг гибели героя.
Родственники героя Советского Союза Александра Лизюкова признаются: этого дня ждали несколько лет. Как только узнали, что Владимир Путин подписал указ о награждении, незамедлительно отправились из Гомеля в Воронеж. Внучатый племянник командарма считает, орден Жукова — еще одна победа Лизюкова, это высокая награда всем героям, защищавшим родину. После торжественной церемонии они везут орден на могилу героического предка, со словами: «Для семьи счастье и большая честь прийти с наградой и поклониться памяти и мужеству».
Иван Афанасьев, внучатый племянник Героя Советского Союза А. И. Лизюкова: «Это не просто награда, это, без всякого преувеличения, восстановление исторической справедливости. Многие начинают оценивать тот вклад, который Александр Ильич внес в нашу победу, хотя его фронтовой путь продолжался недолго — 13 месяцев».
Родственники Лизюкова сегодня особо благодарят поисковиков, которым удалось найти его могилу. Почти семь десятилетий обстоятельства гибели и место захоронения генерала оставались тайной. Тогда к расследованию подключилась и наша телекомпания.
Михаил Сегодин, руководитель поискового объединения «Дон»: «Поиски продолжались на протяжении 15 лет, проводились очень многими организациями, в 2008 году проходила знаменитая экспедиция „Весна-2008“, в результате которой на территории Рамонского района в селе Лебяжье были найдены останки Александра Лизюкова».
Генетическая экспертиза не дала точного результата, останки были повреждены, ДНК не смогли выделить. И только с помощью метода фотосовмещения удалось с вероятностью 85% установить: найденные останки принадлежат Александру Лизюкову. Со всеми воинскими почестями его перезахоронили в братской могиле у памятника Славы, поклонится герою войны пришли тысячи воронежцев.
Генерал-майор Лизюков погиб в бою 23 июля 1942 года. Маршал Рокоссовский в мемуарах писал о смерти командарма: «Чтобы воодушевить танкистов он на своем танке бросился вперед, ворвался в расположение противника и там сложил голову».
Российские офицеры Лизюкова называют уникальным военачальником, проявившим мужество и героизм в самые тяжелые месяцы Великой Отечественной, боевой опыт командарма сегодня изучают в военных академиях.
Именем Лизюкова в Воронеже названа школа и улица. Родственники генерала встретились учениками и педагогами. Внучатый племянник подарил им свою книгу «Судьба командарма Лизюкова» — исследование, основанное на свидетельствах участников боев и документах из архивов России и Белоруссии. Иван Афанасьев считает своим долгом противостоять всем домыслам и спекуляциям вокруг гибели героя.
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