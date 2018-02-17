Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады

Женская команда олимпийских атлетов из России по хоккею одолела соперниц из Швейцарии в южнокорейском Пхёнчхане.

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Четвертьфинальная встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиянок. Шайбы забросили Анна Шохина (8-я и 54-я минуты), Виктория Кулишова (34), Лиана Ганеева (39), Елена Дергачёва (48) и Ольга Сосина (60), у швейцарской команды отличились Алина Мюллер (21) и Лара Шталдер (32).



В полуфинале соперником российской команды, впервые в истории пробившейся в полуфинал Игр, будет сборная Канады.