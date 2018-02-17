Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  

    Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады

    Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады

    Российские хоккеистки вышли в полуфинал Олимпиады
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Женская команда олимпийских атлетов из России по хоккею одолела соперниц из Швейцарии в южнокорейском Пхёнчхане.

    Четвертьфинальная встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 6:2 в пользу россиянок. Шайбы забросили Анна Шохина (8-я и 54-я минуты), Виктория Кулишова (34), Лиана Ганеева (39), Елена Дергачёва (48) и Ольга Сосина (60), у швейцарской команды отличились Алина Мюллер (21) и Лара Шталдер (32).

    В полуфинале соперником российской команды, впервые в истории пробившейся в полуфинал Игр, будет сборная Канады.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru