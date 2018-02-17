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    Лавров напомнил об отсутствии доказательств влияния РФ на выборы в США. Лавров, США, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров напомнил об отсутствии доказательств влияния РФ на выборы в США

    Лавров напомнил об отсутствии доказательств влияния РФ на выборы в США

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    Лавров напомнил об отсутствии доказательств влияния РФ на выборы в США

    Лавров напомнил об отсутствии доказательств влияния РФ на выборы в США

    Лавров напомнил об отсутствии доказательств влияния РФ на выборы в США

      Американские власти вновь выступили с обвинениями в адрес России. На этот раз из-за подозрений во вмешательстве в президентские выборы 2016 года завели дело.

      Обвинительный документ опубликовал Минюст США. Как полагают в ведомстве, 13 граждан России, притворяясь американцами, проводили в стране политические митинги и демонстрации.

      Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews еще раз подчеркнул, что Россия не могла вмешаться в выборы президента США, до сих пор не представлено ни единого доказательства вины. Дипломат предположил, что антироссийские тенденции в Вашингтоне не сойдут на нет в ближайшее время. И связал это с внутренней политикой США и предстоящими промежуточными выборами в конгресс.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел. На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопаность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании.

      Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование, ни единого факта не утекло в публичную сферу, такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то огонек, то дым был бы виден сразу».

      Сергей Лавров также напомнил, что отношения США с Россией ухудшились еще за год до президентства Дональда Трампа.

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