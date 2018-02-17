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    СМИ: школьный стрелок из Флориды намерен избежать смертной казни

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    СМИ: школьный стрелок из Флориды намерен избежать смертной казни

    СМИ: школьный стрелок из Флориды намерен избежать смертной казни

    СМИ: школьный стрелок из Флориды намерен избежать смертной казни
  • Фото: Associated Press © 2018, Susan Stocker

    • Николас Круз, открывший стрельбу в школе в американском городе Паркленд (штат Флорида), намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину, чтобы избежать смертной казни.

    Адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения сделки, которая предполагала бы признание вины в обмен на пожизненное заключение, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

    Ранее сообщалось, что подросток, устроивший бойню в школе в Паркленде, сознался в совершении преступления.

    Напомним, жертвами бойни стали 17 человек. Круз зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь.

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    Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. Известно, что подросток приобрел винтовку законным путем.

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