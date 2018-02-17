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    Журналист найден мертвым в медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане

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    Журналист найден мертвым в медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане

    Журналист найден мертвым в медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане

    Корейский журналист найден мертвым в своей комнате в медиадеревне в Пхёнчхане.

    Журналист из Южной Кореи был найден мертвым в медиадеревне, где живут приехавшие на Олимпийские игры представители СМИ. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр в Пхёнчхане Сон Пэк Ю.

    Сон Пэк Ю, представитель оргкомитета Олимпиады: «В медиадеревне был найден мертвым в своем номере 50-летний корейский журналист, который работал на Олимпиаде в Пхёнчхане на японскую вещательную компанию. Его сосед по комнате пытался разбудить его, но он не двигался. В больнице установили, что он умер».

    Полиция расследует причины смерти журналиста. Известно, что незадолго до смерти он жаловался на боли в сердце, передает ТАСС.

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