Журналист найден мертвым в медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане

Корейский журналист найден мертвым в своей комнате в медиадеревне в Пхёнчхане.
Журналист из Южной Кореи был найден мертвым в медиадеревне, где живут приехавшие на Олимпийские игры представители СМИ. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель оргкомитета Игр в Пхёнчхане Сон Пэк Ю.
Сон Пэк Ю, представитель оргкомитета Олимпиады: «В медиадеревне был найден мертвым в своем номере 50-летний корейский журналист, который работал на Олимпиаде в Пхёнчхане на японскую вещательную компанию. Его сосед по комнате пытался разбудить его, но он не двигался. В больнице установили, что он умер».
Полиция расследует причины смерти журналиста. Известно, что незадолго до смерти он жаловался на боли в сердце, передает ТАСС.
Сон Пэк Ю, представитель оргкомитета Олимпиады: «В медиадеревне был найден мертвым в своем номере 50-летний корейский журналист, который работал на Олимпиаде в Пхёнчхане на японскую вещательную компанию. Его сосед по комнате пытался разбудить его, но он не двигался. В больнице установили, что он умер».
Полиция расследует причины смерти журналиста. Известно, что незадолго до смерти он жаловался на боли в сердце, передает ТАСС.
Комментарии