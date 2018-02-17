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    Число повторных подземных толчков после землетрясения в Мексике превысило 120

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    • Фото: @nvinoticiasoax , @DavidMonroyMx / twitter.com
    Число повторных подземных толчков после землетрясения в Мексике превысило 120

    Число повторных подземных толчков после землетрясения в Мексике превысило 120

    Число повторных подземных толчков после землетрясения в Мексике превысило 120
  • Фото: @nvinoticiasoax , @DavidMonroyMx / twitter.com

    • В Мексике оценивают ущерб после мощного землетрясения на юге страны.

    Число повторных подземных толчков после землетрясения в Мексике достигло 122, магнитуда самого сильного из них составила 5,9, передает ТАСС со ссылкой на Национальную сейсмологическую службу Мексики.

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 2 км от берегов мексиканского штата Оахака в пятницу днем по местному времени. Землетрясение ощущалось в южной и центральной части страны, в том числе в столице страны Мехико.

    По данным властей штата, погибших в результате землетрясения нет, однако известно о разрушениях. Кроме того, около миллиона домов в южных и центральных штатах страны остались без электричества.

    смотретьВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    Напомним, в сентябре прошлого года Мексика пережила мощное землетрясение магнитудой 7,1. Жертвами землетрясения тогда стали более 270 человек, были разрушены десятки зданий. После землетрясения произошло извержение вулкана Попокатепетль, который находится недалеко от столицы.

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