Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики

Мощное землетрясение произошло на юге Мексики. Подземные толчки ощущались в столице страны.
Мощное землетрясение произошло в южной части Мексики. По данным Геологической службы США, сила подземных толчков достигала 7,2 баллов. Землетрясение ощущалось в центральной части страны, в том числе в столице страны Мехико: несколько тысяч людей вышли на улицу и собрались в центре города, передает Associated Press. В городе сработали системы оповещения. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в Тихом океане в 2 км к юго-востоку от штата Оахака. Угрозы появления цунами нет.
Напомним, в сентябре прошлого года Мексика пережила еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,1. Жертвами землетрясения тогда стали более 270 человек, были разрушены десятки зданий. После землетрясения произошло также извержение вулкана Попокатепетль, который находится недалеко от столицы.
Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в Тихом океане в 2 км к юго-востоку от штата Оахака. Угрозы появления цунами нет.
Напомним, в сентябре прошлого года Мексика пережила еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,1. Жертвами землетрясения тогда стали более 270 человек, были разрушены десятки зданий. После землетрясения произошло также извержение вулкана Попокатепетль, который находится недалеко от столицы.
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