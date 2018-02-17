В Facebook поблагодарили власти США за обвинения россиян во вмешательстве в выборы

Вице-президент Facebook выразил благодарность правительству США за обвинения о вмешательстве России в президентские выборы США.
Facebook благодарен американским властям за обвинения 13 россиян во вмешательстве в американские выборы. Такое заявление сделал вице-президент компании Джоэль Каплан.
Джоэль Каплан, вице-президент Facebook: «Сегодняшние новости подтвердили наше заявление в прошлом году о том, что иностранные акторы проводили скоординированные и последовательные усилия по атаке на нашу демократию».
Facebook намерен «еще много сделать для того, чтобы препятствовать будущим атакам», передает слова Каплана РИА Новости.
Джоэль Каплан: «Мы вложили значительные инвестиции, включая увеличение числа людей, работающих над безопасностью, от 10 до 20 тысяч в этом году. Мы также продолжаем работать тесно с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями над улучшением путей защиты нашей страны и людей на нашей платформе».
Напомним, Минюст США сегодня обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к расследованию, отмечает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» еще не завершено и может продлиться еще несколько месяцев. Публикацию обвинений источник агентства связывает с предстоящими в 2018 году в США выборами, в преддверии которых Мюллер пытается «повысить осведомленность о способностях России».
Джоэль Каплан, вице-президент Facebook: «Сегодняшние новости подтвердили наше заявление в прошлом году о том, что иностранные акторы проводили скоординированные и последовательные усилия по атаке на нашу демократию».
Facebook намерен «еще много сделать для того, чтобы препятствовать будущим атакам», передает слова Каплана РИА Новости.
Джоэль Каплан: «Мы вложили значительные инвестиции, включая увеличение числа людей, работающих над безопасностью, от 10 до 20 тысяч в этом году. Мы также продолжаем работать тесно с ФБР, министерством внутренней безопасности и другими компаниями над улучшением путей защиты нашей страны и людей на нашей платформе».
Напомним, Минюст США сегодня обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к расследованию, отмечает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» еще не завершено и может продлиться еще несколько месяцев. Публикацию обвинений источник агентства связывает с предстоящими в 2018 году в США выборами, в преддверии которых Мюллер пытается «повысить осведомленность о способностях России».
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