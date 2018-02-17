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    Причиной автокатастрофы с 7 жертвами в Крыму могла быть ошибка при обгоне. ДТП, Крым, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПричиной автокатастрофы с 7 жертвами в Крыму могла быть ошибка при обгоне

    Причиной автокатастрофы с 7 жертвами в Крыму могла быть ошибка при обгоне

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    • Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым , Илья Микерин / vk.com
    Причиной автокатастрофы с 7 жертвами в Крыму могла быть ошибка при обгоне

    Причиной автокатастрофы с 7 жертвами в Крыму могла быть ошибка при обгоне

    Причиной автокатастрофы с 7 жертвами в Крыму могла быть ошибка при обгоне
    • Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым , Илья Микерин / vk.com

      • Спасатели назвали предварительную версию причины страшной автокатастрофы на трассе Феодосия — Керчь.

      Автокатастрофа с участием двух большегрузов и легковушки в Ленинском районе Крыма могла произойти из-за неудачной попытки обгона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Точную причину ДТП установят специалисты, которые работают на месте трагедии.

      Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым: «По информации очевидцев, водитель ВАЗ-2105, совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей».

      В пресс-службе уточнили, что среди 7 погибших в автокатастрофе четверо детей. Два человека — женщина и мужчина — водитель одного из грузовиков — госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС Центральной районной больнице поселка Ленино.

      Источник: «У одного из пострадавших 90% ожогов тела, прогнозы не благоприятные. У второго, доставленного в Ленинскую районную больницу, многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма, они находятся в реанимации».

      Автокатастрофа произошла в пятницу вечером на трассе Феодосия — Керчь. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли шесть человек, ехавших в легковой машине, и водитель одного из грузовиков.

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