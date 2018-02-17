В Пензе обрушилась стена жилой пятиэтажки

Частичное обрушение стены произошло в жилом доме в Пензе.
Частичное обрушение стены произошло в жилой пятиэтажке на улице Кулибина в Пензе, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.
Пресс-служба администрации города Пензы: «Члены рабочей группы, прибыв на место, увидели следующую картину. В пятиэтажном доме (бывшем общежитии) 261 жилое помещение, большинство которых находится в собственности. В подъезде 99 жилых помещений. Стены подъезда, где нарушена кладка, имеют повреждения с 5-го до 1-го этажа».
Пострадавших в результате инцидента нет. Кирпичная кладка обвалилась в комнате, где жильцы установили стиральные машины и не подключили их к канализации, как полагается по правилам.
Пресс-служба администрации города Пензы: «Помещение, где частично насквозь нарушена кирпичная кладка торцевой стены на уровне 4-го этажа, представляет собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины, которые не подключены к канализации, поэтому отработанная вода выливается на стены, стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды. Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться».
Как сообщил мэр города Виктор Кувайцев, это не первый случай в Пензе, когда из-за безответственности жильцов жилые дома начинают разрушаться. Мэр добавил, что в настоящее время доступ людей в комнату ограничен, завтра строители начнут восстановительные работы. Жильцов, по вине которых произошло обрушение, Кувайцев намерен привлечь к административной ответственности.
Пресс-служба администрации города Пензы: «Члены рабочей группы, прибыв на место, увидели следующую картину. В пятиэтажном доме (бывшем общежитии) 261 жилое помещение, большинство которых находится в собственности. В подъезде 99 жилых помещений. Стены подъезда, где нарушена кладка, имеют повреждения с 5-го до 1-го этажа».
Пострадавших в результате инцидента нет. Кирпичная кладка обвалилась в комнате, где жильцы установили стиральные машины и не подключили их к канализации, как полагается по правилам.
Пресс-служба администрации города Пензы: «Помещение, где частично насквозь нарушена кирпичная кладка торцевой стены на уровне 4-го этажа, представляет собой ванную комнату, где жильцы установили стиральные машины, которые не подключены к канализации, поэтому отработанная вода выливается на стены, стекает на пол, где есть отверстие для сбора воды. Эта ситуация сохраняется длительное время, в результате стены и перекрытия здания намокли, потеряли устойчивость и под действием низких температур стали разрушаться».
Как сообщил мэр города Виктор Кувайцев, это не первый случай в Пензе, когда из-за безответственности жильцов жилые дома начинают разрушаться. Мэр добавил, что в настоящее время доступ людей в комнату ограничен, завтра строители начнут восстановительные работы. Жильцов, по вине которых произошло обрушение, Кувайцев намерен привлечь к административной ответственности.
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