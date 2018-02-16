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    В Крыму жертвами автокатастрофы стали семь человек

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    В Крыму жертвами автокатастрофы стали семь человек

    В Крыму жертвами автокатастрофы стали семь человек

    Два грузовых автомобиля и легковушка столкнулись в Крыму.

    Трагедия произошла сегодня вечером на трассе Керчь — Симферополь возле поселка Ленинский. После столкновения фуры загорелись.

    В результате ДТП погибли шесть человек, ехавших в легковой машине, и водитель одного из грузовиков. Среди погибших оказались три ребенка. Водитель второго госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

    По предварительной версии, автокатастрофа произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля попытался обогнать фуру, когда по встречной полосе ехал другой грузовик.

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