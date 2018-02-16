Свидетели громкого питерского дела рассказали о выходках и агрессии дамы с собачкой

По скандальному делу о драке на детской площадке прошло заседание в Петроградском районном суде. Петербурженка Надежда Фёдорова, или печально известная дама с собачкой, сегодня невозмутимо выслушала все гадости, которые наговорили про нее соседи и участковый.
На заседание по скандальному делу молодой матери и собачницы, которая во время конфликта на детской площадке, согласно обвинению, ударила ногой тяжелобольного трехлетнего ребенка оппонентки, не явился ни один свидетель обвинения.
Но участники процесса согласились, чтобы в суде просто зачитали показания, данные ими в ходе предварительного следствия. Рассказы об агрессии, измазанных фекалиями дверях, оскорблениях и необоснованном использовании газового баллончика всё же решили дополнить устными показаниями матери пострадавшего мальчика. Ее вызовут на следующее заседание.
До этого она решила избегать посещения суда. Женщина возмутилась тем, как Надежда Фёдорова сначала признала свою вину и раскаялась, а потом неожиданно даже для своего адвоката отказалась от этих слов и назвала себя жертвой агрессии. Журналистам, пытавшимся сегодня уточнить позицию подсудимой, она отвечала испепеляющим взглядом и леденящим молчанием.
После того, как столь некрасивое уголовное дело приобрело резонансный характер, у истории появился еще и пикантный акцент. Просвещенные пользователи Интернета в Надежде Фёдоровой узнали актрису эротического жанра, работающую в основном на экспорт. Кстати, в большой квартире в фешенебельном доме на Петроградской стороне, по словам соседей, молодая девушка тоже занималась какой-то творческой работой.
Но участники процесса согласились, чтобы в суде просто зачитали показания, данные ими в ходе предварительного следствия. Рассказы об агрессии, измазанных фекалиями дверях, оскорблениях и необоснованном использовании газового баллончика всё же решили дополнить устными показаниями матери пострадавшего мальчика. Ее вызовут на следующее заседание.
До этого она решила избегать посещения суда. Женщина возмутилась тем, как Надежда Фёдорова сначала признала свою вину и раскаялась, а потом неожиданно даже для своего адвоката отказалась от этих слов и назвала себя жертвой агрессии. Журналистам, пытавшимся сегодня уточнить позицию подсудимой, она отвечала испепеляющим взглядом и леденящим молчанием.
После того, как столь некрасивое уголовное дело приобрело резонансный характер, у истории появился еще и пикантный акцент. Просвещенные пользователи Интернета в Надежде Фёдоровой узнали актрису эротического жанра, работающую в основном на экспорт. Кстати, в большой квартире в фешенебельном доме на Петроградской стороне, по словам соседей, молодая девушка тоже занималась какой-то творческой работой.
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