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    Суд обязал Facebook прекратить слежку за бельгийцами

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    Суд обязал Facebook прекратить слежку за бельгийцами

    Суд обязал Facebook прекратить слежку за бельгийцами

    Бельгийский суд постановил, что компании Facebook должна прекратить отслеживать действия пользователей в Интернете без их согласия.

    В решении суда говорится, что Facebook необходимо «прекратить наблюдение и запись данных об использовании Интернета» бельгийцами, пока это не будет соответствовать местным законам о защите частной информации. Сейчас же компания некорректно уведомляет пользователей о сборе их данных.

    При этом Facebook пригрозили штрафом за неисполнение требования суда и отказ уничтожить незаконно полученные данные. За каждый день компании придется выплатить по 250 тыс. долларов, сообщает Reuters.

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