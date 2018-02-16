Суд обязал Facebook прекратить слежку за бельгийцами

Бельгийский суд постановил, что компании Facebook должна прекратить отслеживать действия пользователей в Интернете без их согласия.
В решении суда говорится, что Facebook необходимо «прекратить наблюдение и запись данных об использовании Интернета» бельгийцами, пока это не будет соответствовать местным законам о защите частной информации. Сейчас же компания некорректно уведомляет пользователей о сборе их данных.
При этом Facebook пригрозили штрафом за неисполнение требования суда и отказ уничтожить незаконно полученные данные. За каждый день компании придется выплатить по 250 тыс. долларов, сообщает Reuters.
При этом Facebook пригрозили штрафом за неисполнение требования суда и отказ уничтожить незаконно полученные данные. За каждый день компании придется выплатить по 250 тыс. долларов, сообщает Reuters.
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