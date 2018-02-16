Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность

В столице Баварии сегодня открылась ежегодная конференция по безопасности. Она неизменно собирает политическую элиту всех ведущих государств. Но в этот раз диалог особенно важен.
Председатель конференции Вольфганг Ишингер в своем вступительном слове отметил, что еще никогда с момента развала СССР риск военной конфронтации между крупными державами не был так высок.
Главой российской делегации стал Сергей Лавров. Руководитель МИД РФ на полях конференции обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, и актуальные проблемы общеевропейской безопасности.
Также Лавров за закрытыми дверями провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Кроме того, российский министр иностранных дел обсудил сирийское урегулирование со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили в МИД РФ.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Главой российской делегации стал Сергей Лавров. Руководитель МИД РФ на полях конференции обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, и актуальные проблемы общеевропейской безопасности.
Также Лавров за закрытыми дверями провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Кроме того, российский министр иностранных дел обсудил сирийское урегулирование со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили в МИД РФ.
Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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