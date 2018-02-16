Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность. дипломатия, Лавров, МИД РФ, ОБСЕ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность

    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность

    комментировать
    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность

    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность

    Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ общеевропейскую безопасность

      В столице Баварии сегодня открылась ежегодная конференция по безопасности. Она неизменно собирает политическую элиту всех ведущих государств. Но в этот раз диалог особенно важен.

      Председатель конференции Вольфганг Ишингер в своем вступительном слове отметил, что еще никогда с момента развала СССР риск военной конфронтации между крупными державами не был так высок.

      Главой российской делегации стал Сергей Лавров. Руководитель МИД РФ на полях конференции обсудил с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером вопросы, связанные с урегулированием конфликта в Донбассе, и актуальные проблемы общеевропейской безопасности.

      Также Лавров за закрытыми дверями провел встречу с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Кроме того, российский министр иностранных дел обсудил сирийское урегулирование со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили в МИД РФ.

      Подробности — в репортаже обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru