Мэрия предложила москвичам переименовать линии метро

У линий столичного метро могут появиться новые названия: мэрия предложила москвичам самим выбрать названия для веток подземки.
На портале «Активный гражданин» запущено соответствующее голосование. В голосовании предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия веток, например Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская и другие.
Нынешняя система обозначения линий метро используется с 1990-х годов: у каждой ветки есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер. Главным ориентиром для пассажиров стали цвета, которыми линии отмечают на схемах метро, однако такие названия не транслируются в объявлениях на станциях и в поездах. Цифровые обозначения, более понятные для иностранцев, звучат на английском языке.
Сейчас московский метрополитен насчитывает 14 линий общей протяженностью 408 километров.
Нынешняя система обозначения линий метро используется с 1990-х годов: у каждой ветки есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер. Главным ориентиром для пассажиров стали цвета, которыми линии отмечают на схемах метро, однако такие названия не транслируются в объявлениях на станциях и в поездах. Цифровые обозначения, более понятные для иностранцев, звучат на английском языке.
Сейчас московский метрополитен насчитывает 14 линий общей протяженностью 408 километров.
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