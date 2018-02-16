Москвичей призвали отказаться от автомобилей в выходные из-за снегопада

Московских водителей предупредили о снегопаде и гололедице в ближайшие выходные.
Из-за непогоды может увеличиться количество автоаварий. В связи с этим в Центре организации дорожного движения призвали автолюбителей быть внимательней и по возможности отказаться от поездок.
При этом в Центре подчеркнули, что общественный транспорт в столице работает штатно и готов к увеличению количества пассажиров.
Отметим, что ранее сегодня в коммунальных службах Москвы предупредили, что к понедельнику сугробы увеличатся еще на 10 см. А уже на следующей столицу ждет новое «арктическое вторжение». Температура опустится до минус 21 градуса.
При этом в Центре подчеркнули, что общественный транспорт в столице работает штатно и готов к увеличению количества пассажиров.
Отметим, что ранее сегодня в коммунальных службах Москвы предупредили, что к понедельнику сугробы увеличатся еще на 10 см. А уже на следующей столицу ждет новое «арктическое вторжение». Температура опустится до минус 21 градуса.
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