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    Москвичей призвали отказаться от автомобилей в выходные из-за снегопада

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Иван Секретарев
    Москвичей призвали отказаться от автомобилей в выходные <nobr>из-за</nobr> снегопада

    Москвичей призвали отказаться от автомобилей в выходные из-за снегопада

    Москвичей призвали отказаться от автомобилей в выходные <nobr>из-за</nobr> снегопада
  • Фото: РИА Новости © 2018, Иван Секретарев

    • Московских водителей предупредили о снегопаде и гололедице в ближайшие выходные.

    Из-за непогоды может увеличиться количество автоаварий. В связи с этим в Центре организации дорожного движения призвали автолюбителей быть внимательней и по возможности отказаться от поездок.

    При этом в Центре подчеркнули, что общественный транспорт в столице работает штатно и готов к увеличению количества пассажиров.

    Отметим, что ранее сегодня в коммунальных службах Москвы предупредили, что к понедельнику сугробы увеличатся еще на 10 см. А уже на следующей столицу ждет новое «арктическое вторжение». Температура опустится до минус 21 градуса.

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