В Москве первые 5 семей получили новые квартиры по программе реновации

Первые 5 семей из домов, подлежащих расселению в рамках программы реновации, подписали договор мены и получили ключи от новых квартир.
Пять первых семей получили договоры и ключи от новых квартир взамен жилья в пятиэтажках. С завтрашнего дня жильцы смогут начать переезд в новый дом, говорится в сообщении главы департамента городского имущества Максима Гамана.
Первыми переселенцами являются жильцы домов №3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Согласие на переезд уже дали 119 из 158 семей из домов на улице Федина, передает ТАСС.
У новоселов есть возможность получить бесплатную помощь для переезда, написав заявку в Центр информирования.
Ранее в мэрии Москвы сообщили, что новый дом для этих переселенцев построен в 300 метрах от их старого жилья. Люди получат равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые для проживания. Количество комнат в новом жилье будет таким же, как и в старом, его общая площадь увеличится (в данном случае на 20–30% процентов) за счет более просторных кухонь, санузлов и коридоров.
Также отмечается, что жильцы первых расселяемых пятиэтажек более 100 раз обратились за консультацией о покупке дополнительной площади в новых квартирах. Для этих целей в новостройках на 5-й Парковой имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир, говорится в сообщении департамента. Ранее на этой неделе в Фонде реновации заявляли, что до конца недели разъяснят гражданам механизм доплаты за дополнительные квадратные метры.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
В конце января сообщалось, что доведенные до стандартов реновации дома начнут сдавать в ближайшие недели.
Первыми переселенцами являются жильцы домов №3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Согласие на переезд уже дали 119 из 158 семей из домов на улице Федина, передает ТАСС.
У новоселов есть возможность получить бесплатную помощь для переезда, написав заявку в Центр информирования.
Ранее в мэрии Москвы сообщили, что новый дом для этих переселенцев построен в 300 метрах от их старого жилья. Люди получат равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые для проживания. Количество комнат в новом жилье будет таким же, как и в старом, его общая площадь увеличится (в данном случае на 20–30% процентов) за счет более просторных кухонь, санузлов и коридоров.
Также отмечается, что жильцы первых расселяемых пятиэтажек более 100 раз обратились за консультацией о покупке дополнительной площади в новых квартирах. Для этих целей в новостройках на 5-й Парковой имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир, говорится в сообщении департамента. Ранее на этой неделе в Фонде реновации заявляли, что до конца недели разъяснят гражданам механизм доплаты за дополнительные квадратные метры.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
В конце января сообщалось, что доведенные до стандартов реновации дома начнут сдавать в ближайшие недели.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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