Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  

    В Москве первые 5 семей получили новые квартиры по программе реновации

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    В Москве первые 5 семей получили новые квартиры по программе реновации

    В Москве первые 5 семей получили новые квартиры по программе реновации

    В Москве первые 5 семей получили новые квартиры по программе реновации
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Первые 5 семей из домов, подлежащих расселению в рамках программы реновации, подписали договор мены и получили ключи от новых квартир.

    Пять первых семей получили договоры и ключи от новых квартир взамен жилья в пятиэтажках. С завтрашнего дня жильцы смогут начать переезд в новый дом, говорится в сообщении главы департамента городского имущества Максима Гамана.

    Первыми переселенцами являются жильцы домов №3 и 5 по улице Константина Федина. Они переедут в первый дом, адаптированный под стандарты программы, расположенный по адресу 5-я Парковая улица, д. 62Б. Согласие на переезд уже дали 119 из 158 семей из домов на улице Федина, передает ТАСС.

    У новоселов есть возможность получить бесплатную помощь для переезда, написав заявку в Центр информирования.

    смотретьПервые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья
    Первые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья
    Ранее в мэрии Москвы сообщили, что новый дом для этих переселенцев построен в 300 метрах от их старого жилья. Люди получат равнозначные квартиры с отделкой комфорт-класса, полностью готовые для проживания. Количество комнат в новом жилье будет таким же, как и в старом, его общая площадь увеличится (в данном случае на 20–30% процентов) за счет более просторных кухонь, санузлов и коридоров.

    Также отмечается, что жильцы первых расселяемых пятиэтажек более 100 раз обратились за консультацией о покупке дополнительной площади в новых квартирах. Для этих целей в новостройках на 5-й Парковой имеются 50 однокомнатных и 30 трехкомнатных квартир, говорится в сообщении департамента. Ранее на этой неделе в Фонде реновации заявляли, что до конца недели разъяснят гражданам механизм доплаты за дополнительные квадратные метры.

    Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.

    В конце января сообщалось, что доведенные до стандартов реновации дома начнут сдавать в ближайшие недели.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Программа реновации в Москве

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru