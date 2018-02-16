В ОБСЕ заявили о большом количестве военной техники ВСУ в Донбассе

Украинские силовики значительно продвинулись в районе Новоалександровки на западе Луганской области, заявил на брифинге заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
Александр Хуг рассказал, что во время поездки лично видел украинских солдат, а также боевые машины ВСУ, которые были размещены с нарушением согласованных линий разведения техники: девять в подконтрольных Киеву районах и шесть — в неподконтрольных.
Наблюдатели зафиксировали 10 реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а через несколько дней еще 8 — в подконтрольном украинскому правительству Тополином.
Также представитель ОБСЕ отметил, что украинские силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.
Ранее в ДНР сообщали, что Киев готовится к «вооруженной агрессии» в Донбассе, и это может привести к огромному числу жертв, передает РИА Новости.
Наблюдатели зафиксировали 10 реактивных систем залпового огня возле неподконтрольного Киеву Хрустального, а через несколько дней еще 8 — в подконтрольном украинскому правительству Тополином.
Также представитель ОБСЕ отметил, что украинские силовики трижды за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ополченцев в районе Калиновки, Калиново и Нижнего Лозового.
Ранее в ДНР сообщали, что Киев готовится к «вооруженной агрессии» в Донбассе, и это может привести к огромному числу жертв, передает РИА Новости.
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