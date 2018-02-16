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    Реку на юго-западе Петербурга залили мазутом. Санкт-Петербург, птицы, разлив нефтепродуктов и химикатов, реки и озера, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРеку на юго-западе Петербурга залили мазутом

    Реку на юго-западе Петербурга залили мазутом

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    Реку на юго-западе Петербурга залили мазутом

    Реку на <nobr>юго-западе</nobr> Петербурга залили мазутом

      Росприроднадзор расследует обстоятельства загрязнения реки Сосновки.

      Инспекторы обследовали затянутый нефтяной пленкой участок водоема, куда выходит ливневый выпуск «Водоканала». Предприятие также принимает сточные воды 45 абонентов Красносельского района.

      В результате осмотра сотрудники департамента не обнаружили других источников загрязнения. Специалисты лаборатории взяли пробы в непосредственном месте выпуска, а также выше и ниже по течению от предполагаемого место сброса.

      Отметим, что из реки уже извлекли более тонны нефтеводяной смеси, очистка продолжается. Между тем утром от экологического ЧП на юго-западе Петербурга пострадала стая диких уток. Прилетевшие в Сосновку птицы попали в нефтяное пятно. Однако петербуржцы спасли уток и отмыли их от мазута. Помощь пернатым оказали сотрудники одной из местных автозаправок.

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