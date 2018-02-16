Реку на юго-западе Петербурга залили мазутом

Росприроднадзор расследует обстоятельства загрязнения реки Сосновки.

Инспекторы обследовали затянутый нефтяной пленкой участок водоема, куда выходит ливневый выпуск «Водоканала». Предприятие также принимает сточные воды 45 абонентов Красносельского района.



В результате осмотра сотрудники департамента не обнаружили других источников загрязнения. Специалисты лаборатории взяли пробы в непосредственном месте выпуска, а также выше и ниже по течению от предполагаемого место сброса.



Отметим, что из реки уже извлекли более тонны нефтеводяной смеси, очистка продолжается. Между тем утром от экологического ЧП на юго-западе Петербурга пострадала стая диких уток. Прилетевшие в Сосновку птицы попали в нефтяное пятно. Однако петербуржцы спасли уток и отмыли их от мазута. Помощь пернатым оказали сотрудники одной из местных автозаправок.