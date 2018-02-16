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    Петербуржцы из рассыпающегося дореволюционного дома не могут добиться капитального ремонта. ЖКХ, Санкт-Петербург, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы из рассыпающегося дореволюционного дома не могут добиться капитального ремонта

    Петербуржцы из рассыпающегося дореволюционного дома не могут добиться капитального ремонта

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    Петербуржцы из рассыпающегося дореволюционного дома не могут добиться капитального ремонта

    Петербуржцы из рассыпающегося дореволюционного дома не могут добиться капитального ремонта

    Петербуржцы из рассыпающегося дореволюционного дома не могут добиться капитального ремонта

      В течение многих лет собственники нескольких квартир дома 15 по Газовой улице ждут от чиновников, когда же выделят деньги на восстановление здания. Несущие конструкции здесь ветхие, а стены и пол не держат тепло.

      Жители дома в Петроградском районе безуспешно пытаются добиться его ремонта. Чиновники никакой угрозы в здании дореволюционной постройки на Газовой улице не находят. Не торопясь уже несколько лет они составляют смету будущих работ. А люди продолжают писать письма и надеяться.

      Покупая квартиру в доме, построенном еще до революции, Александра предполагала, что минимальный ремонт ей придется сделать. Поклеить, покрасить, побелить… Но не успела. Потолок сначала понемножку осыпался, а потом и вовсе обвалился до перекрытий.

      Всё дело в соседях Саши. Еще несколько лет назад в квартире над ней делали ремонт и якобы снесли капитальные стены. Возможно, изменилась нагрузка на конструкции и из-за этого обвалилась балка в подвале. В конце прошлого года рухнула вторая и повредила фановую трубу. Сантехникам пришлось разобрать пол в коридоре Александры, чтобы починить канализацию. Добраться до коммуникаций можно только ползком.

      Александра, собственник квартиры: «Вот стоит подпертая балка. Она стоит просто на деревяшке. По факту она ничего не держит. Коммунальщики говорят, что обеспечили нам безопасность. Теперь остается ждать фонд капитального ремонта».

      В фонд капитального ремонта, в администрацию Петроградского района, в жилинспекцию, прокуратуру Саша писала. Чиновникам она отправляет письма раз в месяц. Скопилась внушительная переписка. Составить смету на ремонт обещали и в 2016-м, и в 2017-м. В 2018-м документы подготовили и передали в жилищный комитет. Необходимую сумму, а это чуть больше 5 миллионов рублей, чиновники надеются выделить уже в этом году.

      Юрий Кукушкин      , начальник отдела формирования адресных программ по капитальному ремонту НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»: «Как только появится необходимая сумма, жилищным комитетом будет рассмотрена возможность по включению данных работ в краткосрочный план. Затем собственникам помещений будут направлены предложения о проведении капитального ремонта данных квартир».

      Корреспондент НТВ Дарья Криволапова осмотрела дом коммунальных ужасов.

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