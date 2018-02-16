Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  
    Путин посмертно наградил генерала-героя Лизюкова орденом Жукова. Великая Отечественная война, Вторая мировая война, история, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин посмертно наградил генерала-героя Лизюкова орденом Жукова

    Путин посмертно наградил генерала-героя Лизюкова орденом Жукова

    комментировать
    Путин посмертно наградил <nobr>генерала-героя</nobr> Лизюкова орденом Жукова

    Путин посмертно наградил генерала-героя Лизюкова орденом Жукова

    Путин посмертно наградил <nobr>генерала-героя</nobr> Лизюкова орденом Жукова

      Семье легендарного генерал-майора Александра Лизюкова сегодня передали орден Жукова.

      Указ о награждении Лизюкова этим орденом накануне подписал Владимир Путин, с формулировкой «за умелую организацию боевых действий в ходе операций Великой Отечественной войны».

      Награду торжественно вручили внучатому племяннику Лизюкова. Церемония прошла в Воронеже. Генерал-майор погиб в боях за этот город в 1942 году.

      Десятки лет легендарный командарм считался пропавшим без вести. Его останки были обнаружены лишь в 2008 году, в окрестностях села Лебяжье Воронежской области.

      Александр Лизюков погиб во время Воронежско-Ворошиловградской операции. Тогда он командовал 5-й танковой армией. По свидетельствам современников, чтобы воодушевить солдат, на своем танке он отправился в самую гущу сражений и наткнулся на засаду. Немцы подбили его машину. Выжил только один член экипажа. За образцовое выполнение боевых заданий и отвагу Люзюкову еще при жизни присвоили звание Героя Советского Союза.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru