Путин посмертно наградил генерала-героя Лизюкова орденом Жукова

Семье легендарного генерал-майора Александра Лизюкова сегодня передали орден Жукова.

Указ о награждении Лизюкова этим орденом накануне подписал Владимир Путин, с формулировкой «за умелую организацию боевых действий в ходе операций Великой Отечественной войны».



Награду торжественно вручили внучатому племяннику Лизюкова. Церемония прошла в Воронеже. Генерал-майор погиб в боях за этот город в 1942 году.



Десятки лет легендарный командарм считался пропавшим без вести. Его останки были обнаружены лишь в 2008 году, в окрестностях села Лебяжье Воронежской области.



Александр Лизюков погиб во время Воронежско-Ворошиловградской операции. Тогда он командовал 5-й танковой армией. По свидетельствам современников, чтобы воодушевить солдат, на своем танке он отправился в самую гущу сражений и наткнулся на засаду. Немцы подбили его машину. Выжил только один член экипажа. За образцовое выполнение боевых заданий и отвагу Люзюкову еще при жизни присвоили звание Героя Советского Союза.

