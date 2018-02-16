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    «Используют как мясо»: бежавший из Сирии игиловец дал интервью НТВ. Исламское государство, Саратов, Сирия, терроризм, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Используют как мясо»: бежавший из Сирии игиловец дал интервью НТВ

    «Используют как мясо»: бежавший из Сирии игиловец дал интервью НТВ

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    «Используют как мясо»: бежавший из Сирии игиловец дал интервью НТВ

    «Используют как мясо»: бежавший из Сирии игиловец дал интервью НТВ

    «Используют как мясо»: бежавший из Сирии игиловец дал интервью НТВ

      Саратовцу Юрию Балакшину удалось практически невозможное: мужчина сумел живым вырваться из «Исламского государства» и рассказать о жизни в рядах запрещенной группировки.

      Юрий Балакшин стал мусульманином в зрелом возрасте. По его словам, после того, как походы в мечеть избавили от головной боли, он начал глубоко изучать ислам и ездил на учебу в Египет. А позже решил отправиться в Сирию, поверив обещаниям агитаторов, что в самопровозглашеном халифате его ждет справедливая жизнь.

      К тому же вербовщики заверяли: в любой момент можно будет вернуться. Реальность же оказалась совершенно иной.

      Юрий Балакшин: «Там я не увидел никакой справедливости, никакого братства. То есть там чувствовалось, что тебя используют как мясо или как солдата. Ты не имеешь там ни права слова, ничего».

      В Сирии Балакшин лишился ноги — попал под удар беспилотника — и только чудом смог вырваться назад в Россию. В родном Саратове он явился с повинной в ФСБ, благодаря чему был освобожден от наказания.

      Подробности своей жизни в «Исламском государстве» Юрий Балакшин рассказал ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой. Уникальное интервью смотрите в воскресенье в 19:00 на канале НТВ.

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