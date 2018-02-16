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    «Пощады не ждите»: Лукашенко уволил двух министров

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    «Пощады не ждите»: Лукашенко уволил двух министров

    «Пощады не ждите»: Лукашенко уволил двух министров

    Александр Лукашенко отправил в отставку министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта Александра Шамко.

    Объясняя свое решение, белорусский лидер подчеркнул, что в стране «не может быть коррупции». В связи этим Лукашенко отметил, что коррупционные преступления были выявлены в столичном Дворце спорта — директор получал взятки от торговцев, желающих арендовать площади. По словам президента Белоруссии, министр спорта не мог об этом не знать.

    Другая коррупционная схема была выявлена в сфере лесного хозяйства. Выяснилось, что хорошая древесина выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.

    В связи с этим Лукашенко предупредил всех министров, что им придется уйти со своих постов, если на их предприятиях выявят коррупцию, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «От меня пощады не ждите, никто. Не потому, что я кровожадный, а потому, что коррупция гробит все».

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