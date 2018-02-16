Медведев обсудил с губернаторами положение в регионах

Сегодня в рамках сочинского форума премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с губернаторами финансовое положение регионов.

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Глава кабмина отметил, что ожидает серьезного улучшения ситуации.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Долговая нагрузка остается еще существенной, для решения этой проблемы мы в предыдущие годы предоставили бюджетам кредиты, за последние три года их общий объем превысил 1 триллион рублей».



Медведев напомнил, что в прошлом году для регионов провели реструктуризацию задолженности, в ряде случаев — до 12 лет. Экономический эффект от нее в этом году составит 240 млрд рублей.