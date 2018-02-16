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    Медведев обсудил с губернаторами положение в регионах. губернаторы, кредиты, Медведев. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев обсудил с губернаторами положение в регионах

    Медведев обсудил с губернаторами положение в регионах

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    Медведев обсудил с губернаторами положение в регионах

    Медведев обсудил с губернаторами положение в регионах

    Медведев обсудил с губернаторами положение в регионах

      Сегодня в рамках сочинского форума премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с губернаторами финансовое положение регионов.

      Глава кабмина отметил, что ожидает серьезного улучшения ситуации.

      Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Долговая нагрузка остается еще существенной, для решения этой проблемы мы в предыдущие годы предоставили бюджетам кредиты, за последние три года их общий объем превысил 1 триллион рублей».

      Медведев напомнил, что в прошлом году для регионов провели реструктуризацию задолженности, в ряде случаев — до 12 лет. Экономический эффект от нее в этом году составит 240 млрд рублей.

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