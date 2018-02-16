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    Лавров: США намерены навеки поселиться в Сирии

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    Лавров: США намерены навеки поселиться в Сирии

    Лавров: США намерены навеки поселиться в Сирии

    Глава МИД РФ заявил, что США пытаются создать в Сирии квазигосударство.

    Сергей Лавров обвинил США в нарушении суверенитета Сирии. По словам министра, сегодня американцы, опираясь на курдов, «уже ведут дело к тому, чтобы обособить огромный кусок сирийской территории от остальной страны».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям».

    Также в интервью Euronews Лавров подчеркнул, что американские формирования находятся на территории Сирии незаконно — без разрешения Дамаска или мандата Совбеза ООН.

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