Концепцию нового сезона шоу «Идея на миллион» представили на инвестфоруме в Сочи

В рамках Российского инвестиционного форума экспертному сообществу был презентован новый сезон телешоу НТВ «Идея на миллион».
Идеологи и организаторы рассказали о планируемых изменениях в проекте, новых требованиях к участникам шоу, а также об отдельной digital-версии телевизионной программы. Проект реализуется НТВ совместно с ВЭБ.
Алексей Иванченко, заместитель председателя Внешэкономбанка — член Правления: «В этом году мы делаем акцент на региональных стартапах, но это никак не ограничивает участников из столицы и других мегаполисов. Особенно интересны коммерчески перспективные решения в сферах IT, биомедтеха, альтернативной энергетики, космических и навигационных технологий, робототехники. В новом сезоне мы планируем запустить два формата — телевизионный и digital c самостоятельным контентом. Решать судьбу проектов будут не только члены жюри, но и зрители — причем как в студии, так и онлайн. В каждой серии проекты ждут различные призы, например, микрогранты и приглашения в акселерационные программы. Будет и главный приз для победителя всего цикла, пока он держится в секрете. Премьера второго сезона запланирована на осень».
Принял в участие в форуме и ведущий программы «Идея на миллион» Сергей Малозёмов.
Сергей Малозёмов: «Надеюсь, что благодаря нашему шоу создавать стартапы станет так же популярно, как „звездить“ в шоу-бизнесе, петь и танцевать. Уверен, мы покажем, что пытаться заработать на инновационных идеях — небезнадежно, хоть и непросто. Призываю стартаперов всей страны присылать нам заявки, ведь когда ещё вот так просто получишь прямой доступ к авторитетнейшим инвесторам и возможность рассказать о своей бизнес-идее на федеральном канале?»
Алексей Иванченко, заместитель председателя Внешэкономбанка — член Правления: «В этом году мы делаем акцент на региональных стартапах, но это никак не ограничивает участников из столицы и других мегаполисов. Особенно интересны коммерчески перспективные решения в сферах IT, биомедтеха, альтернативной энергетики, космических и навигационных технологий, робототехники. В новом сезоне мы планируем запустить два формата — телевизионный и digital c самостоятельным контентом. Решать судьбу проектов будут не только члены жюри, но и зрители — причем как в студии, так и онлайн. В каждой серии проекты ждут различные призы, например, микрогранты и приглашения в акселерационные программы. Будет и главный приз для победителя всего цикла, пока он держится в секрете. Премьера второго сезона запланирована на осень».
Принял в участие в форуме и ведущий программы «Идея на миллион» Сергей Малозёмов.
Сергей Малозёмов: «Надеюсь, что благодаря нашему шоу создавать стартапы станет так же популярно, как „звездить“ в шоу-бизнесе, петь и танцевать. Уверен, мы покажем, что пытаться заработать на инновационных идеях — небезнадежно, хоть и непросто. Призываю стартаперов всей страны присылать нам заявки, ведь когда ещё вот так просто получишь прямой доступ к авторитетнейшим инвесторам и возможность рассказать о своей бизнес-идее на федеральном канале?»
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