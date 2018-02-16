«Вот и паника»: соцсеть «ВКонтакте» перестала работать

«ВКонтакте» сломался: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже». #вкживи — НТВ (@ntvru) 16 февраля 2018 г.

ну вот и что, ну вот и паника #вкживи — Интровига| СЕГОДНЯЯЯ (@Infekcui_usera) 16 февраля 2018 г.

#вкживи вспомнить пароль от твитера и зайти, дабы убедится что вк лагает у вех, это про меня — Jagi357 (@Jagi357) 16 февраля 2018 г.

в нужное время вк залагал))) #вкживи — sadness paiN 💔 (@klimovdf) 16 февраля 2018 г.

Пользователи жалуются на то, что при попытке получить доступ к странице появляется сообщение о том, что сервер временно недоступен.Недоступны и сайт, ни мобильная версия.О сбое взволнованные пользователи поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter активно используют хэштег #вкживи.