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    «Вот и паника»: соцсеть «ВКонтакте» перестала работать

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    «Вот и паника»: соцсеть «ВКонтакте» перестала работать

    «Вот и паника»: соцсеть «ВКонтакте» перестала работать

    В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой.

    Пользователи жалуются на то, что при попытке получить доступ к странице появляется сообщение о том, что сервер временно недоступен.

    Недоступны и сайт, ни мобильная версия.

    О сбое взволнованные пользователи поспешили сообщить в других соцсетях. Так, в Twitter активно используют хэштег #вкживи.








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