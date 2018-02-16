Студент спас двухлетнего мальчика, упавшего на рельсы в метро: видео

В Милане молодой человек, рискуя жизнью, спас двухлетнего ребенка, упавшего на пути в метро.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что малыш убежал от мамы, ждавшей поезда, и упал на пути.
На помощь ребенку пришел 18-летний студент. Юноша спустился на рельсы, поднял ребенка на платформу, после чего выбрался сам. При этом молодой человек нашел время и для того, чтобы найти и вернуть ребенку игрушку, также упавшую на пути.
Двухлетнего мальчика отправили в больницу. Врачи выяснили, что серьезных травм малыш не получил.
Сам же Лоренцо Пианацца теперь говорит, что совсем не чувствует себя героем, а просто не растерялся и сделал то, что было необходимо, сообщает Daily Mail.
На помощь ребенку пришел 18-летний студент. Юноша спустился на рельсы, поднял ребенка на платформу, после чего выбрался сам. При этом молодой человек нашел время и для того, чтобы найти и вернуть ребенку игрушку, также упавшую на пути.
Двухлетнего мальчика отправили в больницу. Врачи выяснили, что серьезных травм малыш не получил.
Сам же Лоренцо Пианацца теперь говорит, что совсем не чувствует себя героем, а просто не растерялся и сделал то, что было необходимо, сообщает Daily Mail.
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