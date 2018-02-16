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    Наглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео. Ямало-Ненецкий АО, животные, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео

    Наглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео

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    Наглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео

    Наглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео

    Наглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео

      Дикий песец, ставший звездой YouTube благодаря рыбаку с Ямала, вернулся к нему за рыбой вместе с подругой-лисицей.

      Рыбак с Ямала Ильдар Биктимиров прикормил дикого оголодавшего песца. Мужчина снял очередной ролик, на котором зверек снова приходит к нему во время рыбалки и выпрашивает мойву. При этом вместе с песцом из леса на обед к рыбаку пришла и пушистая лисица.

      «Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой YouTube?» — приветствовал Биктимиров песца, включив камеру. Рыбак решил дать животному кличку Пушок.

      Ильдар Биктимиров, рыбак: «Пушок, идем сюда. Откармливать тебя будем. А то все беспокоятся, звезда наша голодная».

      Биктимиров сообщил песцу, что принес ему целых два мешка рыбы. «Когда же ты уже наешься», — задается вопросом мужчина, при этом пытаясь дрессировать Пушка, давая команды «Копай!» (песец, как и собака, может зарывать свою добычу). Меньше рыбы досталось рыжей лисице, которая, в отличие от полярной лисы, не решилась так близко подойти к человеку.

      смотретьГолодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов
      Голодный песец подкрался к рыбаку и съел его улов
      Месяц назад Ильдар Биктимиров опубликовал ролик, в котором тот же зверек пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на возражения рыбака. В итоге мужчина все-таки уступил настойчивости песца.

      Любопытно, что песец (полярная лиса) и рыжая лиса в обычных условиях всегда воюют друг с другом, борясь за территорию, где можно охотиться. Впрочем, самыми злейшими врагами обеих этих видов являются нестабильные кормовые запасы и голод.

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