Наглый песец вернулся к ямальскому рыбаку и привел подругу: видео

Дикий песец, ставший звездой YouTube благодаря рыбаку с Ямала, вернулся к нему за рыбой вместе с
подругой-лисицей.
Рыбак с Ямала Ильдар Биктимиров прикормил дикого оголодавшего песца. Мужчина снял очередной ролик, на котором зверек снова приходит к нему во время рыбалки и выпрашивает мойву. При этом вместе с песцом из леса на обед к рыбаку пришла и пушистая лисица.
«Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой YouTube?» — приветствовал Биктимиров песца, включив камеру. Рыбак решил дать животному кличку Пушок.
Ильдар Биктимиров, рыбак: «Пушок, идем сюда. Откармливать тебя будем. А то все беспокоятся, звезда наша голодная».
Биктимиров сообщил песцу, что принес ему целых два мешка рыбы. «Когда же ты уже наешься», — задается вопросом мужчина, при этом пытаясь дрессировать Пушка, давая команды «Копай!» (песец, как и собака, может зарывать свою добычу). Меньше рыбы досталось рыжей лисице, которая, в отличие от полярной лисы, не решилась так близко подойти к человеку.
Месяц назад Ильдар Биктимиров опубликовал ролик, в котором тот же зверек пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на возражения рыбака. В итоге мужчина все-таки уступил настойчивости песца.
Любопытно, что песец (полярная лиса) и рыжая лиса в обычных условиях всегда воюют друг с другом, борясь за территорию, где можно охотиться. Впрочем, самыми злейшими врагами обеих этих видов являются нестабильные кормовые запасы и голод.
«Дружок, ты в курсе, что ты стал звездой YouTube?» — приветствовал Биктимиров песца, включив камеру. Рыбак решил дать животному кличку Пушок.
Ильдар Биктимиров, рыбак: «Пушок, идем сюда. Откармливать тебя будем. А то все беспокоятся, звезда наша голодная».
Биктимиров сообщил песцу, что принес ему целых два мешка рыбы. «Когда же ты уже наешься», — задается вопросом мужчина, при этом пытаясь дрессировать Пушка, давая команды «Копай!» (песец, как и собака, может зарывать свою добычу). Меньше рыбы досталось рыжей лисице, которая, в отличие от полярной лисы, не решилась так близко подойти к человеку.
Месяц назад Ильдар Биктимиров опубликовал ролик, в котором тот же зверек пытался вытащить из лунки мойву, несмотря на возражения рыбака. В итоге мужчина все-таки уступил настойчивости песца.
Любопытно, что песец (полярная лиса) и рыжая лиса в обычных условиях всегда воюют друг с другом, борясь за территорию, где можно охотиться. Впрочем, самыми злейшими врагами обеих этих видов являются нестабильные кормовые запасы и голод.
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