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    В Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров. Ленинградская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров

    В Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров

    1 комментарий
    В Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров

    В Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров

    В Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров

      Скрывавшийся в лесах Ленобласти Вячеслав Парушенков был последним из бандитов, которого осудили за нападение на сотрудников вневедомственной охраны в 2010 году.

      Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор последнему участнику нападения на сотрудников МВД. Вячеслав Парушенков, скрывавшийся от правоохранительных органов в лесах, получил 16 лет колонии строгого режима.

      Присяжные единодушно посчитали его причастным к бандитизму. И большинством голосов — виновным в посягательстве на жизнь милиционеров. Подельники Парушенкова уже отбывают сроки.

      Само преступление, во время которого был застрелен сотрудник вневедомственной охраны и тяжело ранен его коллега, произошло в 2010-м на проспекте Ударников. Поводом стала проверка документов.

      Налетчики испугались, что в них узнают членов банды, грабившей игорные заведения, и открыли огонь. Выйти на след Парушенкова удалось спустя шесть лет. Всё это время он жил в лесах Приозерского района Ленобласти.

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