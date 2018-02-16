В Петербурге на 16 лет отправили в колонию участника расстрела милиционеров

Скрывавшийся в лесах Ленобласти Вячеслав Парушенков был последним из бандитов, которого осудили за нападение на сотрудников вневедомственной охраны в 2010 году.
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор последнему участнику нападения на сотрудников МВД. Вячеслав Парушенков, скрывавшийся от правоохранительных органов в лесах, получил 16 лет колонии строгого режима.
Присяжные единодушно посчитали его причастным к бандитизму. И большинством голосов — виновным в посягательстве на жизнь милиционеров. Подельники Парушенкова уже отбывают сроки.
Само преступление, во время которого был застрелен сотрудник вневедомственной охраны и тяжело ранен его коллега, произошло в 2010-м на проспекте Ударников. Поводом стала проверка документов.
Налетчики испугались, что в них узнают членов банды, грабившей игорные заведения, и открыли огонь. Выйти на след Парушенкова удалось спустя шесть лет. Всё это время он жил в лесах Приозерского района Ленобласти.
Присяжные единодушно посчитали его причастным к бандитизму. И большинством голосов — виновным в посягательстве на жизнь милиционеров. Подельники Парушенкова уже отбывают сроки.
Само преступление, во время которого был застрелен сотрудник вневедомственной охраны и тяжело ранен его коллега, произошло в 2010-м на проспекте Ударников. Поводом стала проверка документов.
Налетчики испугались, что в них узнают членов банды, грабившей игорные заведения, и открыли огонь. Выйти на след Парушенкова удалось спустя шесть лет. Всё это время он жил в лесах Приозерского района Ленобласти.
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