«Не пенсионеры»: в Минтруде назвали категорию самых бедных россиян

Российские молодые семьи с детьми больше, чем пожилые граждане, рискуют оказаться бедными, считают в Минтруде.
Государство всячески пытается поддержать молодые семьи с детьми, меры государственной соцподдержки сейчас направлены прежде всего именно на эту категорию населения, сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый замминистра труда и социального развития Алексей Вовченко.
Алексей Вовченко, первый замминистра труда и социального развития: «Риски бедности у нас сейчас среди пожилых не такие высокие. У нас риски бедности колоссально высокие именно у молодых — семей с детьми, вот это риск бедности номер один, совершенно в другой демографической когорте».
При этом в стране растет число россиян пенсионного возраста. Вовченко подчеркнул, что правительство при этом не отказывается ни от каких социальных обязательств по пенсионному обеспечению. Тема была поднята во время обсуждения развития предпринимательства среди граждан 50+.
Алексей Вовченко: «Это незыблемо, понимаете? Да, мы все понимаем и считать умеем: „демографический навес“, продолжительность жизни, доля пожилых и так далее. Понимаете, это именно та норма и та гарантия, которую мы как государство не можем не выполнить. Я имею в виду пенсионное обеспечение, которое, безусловно, должно расти. Основная цель — максимально возможное замещение утраченного заработка у пенсионеров».
Также замминистра отметил, что пенсионная система сейчас не слишком сбалансирована. Одна из причин, по словам Вовченко, — это работающие пенсионеры, которые дополнительно получают и льготы от государства, передает «Интерфакс».
Накануне вице-премьер Ольга Голодец, выступая на форуме, назвала повышение пенсий важнейшим шагом по борьбе с бедностью. По ее мнению, выплаты пенсионерам должны быть не менее 25 тысяч рублей. Также Голодец обратила внимание на проблему работающих бедных. Она отметила, что серьезным импульсом для преодоления этой проблемы станет решение уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Этот шаг вице-премьер назвала «огромным и сенсационным достижением»
Сегодня Госдума единогласно приняла закон об увеличении с мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 рублей, то есть этот показатель сравняется с прожиточным минимумом. Сейчас МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц (85% от прожиточного минимума).
Алексей Вовченко, первый замминистра труда и социального развития: «Риски бедности у нас сейчас среди пожилых не такие высокие. У нас риски бедности колоссально высокие именно у молодых — семей с детьми, вот это риск бедности номер один, совершенно в другой демографической когорте».
При этом в стране растет число россиян пенсионного возраста. Вовченко подчеркнул, что правительство при этом не отказывается ни от каких социальных обязательств по пенсионному обеспечению. Тема была поднята во время обсуждения развития предпринимательства среди граждан 50+.
Алексей Вовченко: «Это незыблемо, понимаете? Да, мы все понимаем и считать умеем: „демографический навес“, продолжительность жизни, доля пожилых и так далее. Понимаете, это именно та норма и та гарантия, которую мы как государство не можем не выполнить. Я имею в виду пенсионное обеспечение, которое, безусловно, должно расти. Основная цель — максимально возможное замещение утраченного заработка у пенсионеров».
Также замминистра отметил, что пенсионная система сейчас не слишком сбалансирована. Одна из причин, по словам Вовченко, — это работающие пенсионеры, которые дополнительно получают и льготы от государства, передает «Интерфакс».
Накануне вице-премьер Ольга Голодец, выступая на форуме, назвала повышение пенсий важнейшим шагом по борьбе с бедностью. По ее мнению, выплаты пенсионерам должны быть не менее 25 тысяч рублей. Также Голодец обратила внимание на проблему работающих бедных. Она отметила, что серьезным импульсом для преодоления этой проблемы станет решение уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Этот шаг вице-премьер назвала «огромным и сенсационным достижением»
Сегодня Госдума единогласно приняла закон об увеличении с мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 рублей, то есть этот показатель сравняется с прожиточным минимумом. Сейчас МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц (85% от прожиточного минимума).
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