Ренат Акчурин: мы оснащены ничуть не хуже, чем в Европе. Эксклюзив НТВ

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в мире по летальности, поэтому выстраивание системы противодействия им имеет важнейшее значение. Здесь многое сделано, но многое еще предстоит сделать.
Об этом в эксклюзивном интервью программе «Поздняков» заявил известный кардиохирург, академик Ренат Акчурин. Мы публикуем полную видеоверсию его интервью.
«Во-первых, 15 высокотехнологичных центров есть построенных по приказу президента. А во-вторых, каждый субъект, большая больница или (населенные пункты, где) население больше миллиона, они имеют сердечные хирургические отделения. И я бы сказал, что они оснащены достаточно хорошо. Ничуть не хуже, чем в Европе. Другое дело, что мы отстаем с развитием поликлинической сети, и некоторые эксперименты с этой поликлинической сетью, может быть, даже тормозят вопросы диагностики у широкого слоя населения».
По словам Акчурина, необходимо развивать кардиологическую службу на местах, а также использовать по максимуму современные средства диагностики. Причем начинать надо со школы, поскольку это, по сути, единственное место, где можно провести коллективную диспансеризацию.
Выделение денег на так называемые гибридные операции позволило нашей кардиохирургии существенно продвинуться в плане помощи людям преклонного возраста, сообщил академик. Раньше таким людям было категорически противопоказано хирургическое вмешательство на сердце.
«Мы в прошлом году, например, соперировали 205 пациентов средним возрастом 78–80 лет. 205 клапанов поставили в сердце, и ни один из них не был оперирован классическим путем. И потеряли одного пациента только. В классической хирургии мы бы потеряли, наверное, 75% таких больных, если бы за них кто-то взялся. За них не берутся вообще».
Что касается зависимости от импорта, то, по словам заместителя генерального директора Национального медицинского центра кардиологии Минздрава, она остается чрезвычайно высокой — на уровне 65–75%.
Акчурин прокомментировал и внедрение Болонской конвенции. По его словам, после этого качество подготовки медицинских кадров существенно ухудшилось.
«Ошибка этой конвенции — что в высших медицинских учебных заведениях прекратили использование трупного материала для обучения студентов анатомии. Вы понимаете, виртуальные штучки, которые сегодня нам гаджеты предоставляют, это все хорошо. Но если ты не видел, как сокращается мышца или работает сустав, или ты не поработал в морге какое-то время, ты никогда не сможешь толком знать анатомию. Тебе придется с десяток лет стоять на крючках у кого-то в клинике, чтобы что-то увидеть и быть допущенным к дальнейшей деятельности».
Еще одной проблемой, по мнению Акчурина, является ситуация с операциями на животных в исследовательских целях: бюрократическая рутина и позиция уважаемых природоохранных организаций, по сути, тормозят развитие экспериментальной медицины.
Интервью с Ренатом Акчуриным выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
«Во-первых, 15 высокотехнологичных центров есть построенных по приказу президента. А во-вторых, каждый субъект, большая больница или (населенные пункты, где) население больше миллиона, они имеют сердечные хирургические отделения. И я бы сказал, что они оснащены достаточно хорошо. Ничуть не хуже, чем в Европе. Другое дело, что мы отстаем с развитием поликлинической сети, и некоторые эксперименты с этой поликлинической сетью, может быть, даже тормозят вопросы диагностики у широкого слоя населения».
По словам Акчурина, необходимо развивать кардиологическую службу на местах, а также использовать по максимуму современные средства диагностики. Причем начинать надо со школы, поскольку это, по сути, единственное место, где можно провести коллективную диспансеризацию.
Выделение денег на так называемые гибридные операции позволило нашей кардиохирургии существенно продвинуться в плане помощи людям преклонного возраста, сообщил академик. Раньше таким людям было категорически противопоказано хирургическое вмешательство на сердце.
«Мы в прошлом году, например, соперировали 205 пациентов средним возрастом 78–80 лет. 205 клапанов поставили в сердце, и ни один из них не был оперирован классическим путем. И потеряли одного пациента только. В классической хирургии мы бы потеряли, наверное, 75% таких больных, если бы за них кто-то взялся. За них не берутся вообще».
Что касается зависимости от импорта, то, по словам заместителя генерального директора Национального медицинского центра кардиологии Минздрава, она остается чрезвычайно высокой — на уровне 65–75%.
Акчурин прокомментировал и внедрение Болонской конвенции. По его словам, после этого качество подготовки медицинских кадров существенно ухудшилось.
«Ошибка этой конвенции — что в высших медицинских учебных заведениях прекратили использование трупного материала для обучения студентов анатомии. Вы понимаете, виртуальные штучки, которые сегодня нам гаджеты предоставляют, это все хорошо. Но если ты не видел, как сокращается мышца или работает сустав, или ты не поработал в морге какое-то время, ты никогда не сможешь толком знать анатомию. Тебе придется с десяток лет стоять на крючках у кого-то в клинике, чтобы что-то увидеть и быть допущенным к дальнейшей деятельности».
Еще одной проблемой, по мнению Акчурина, является ситуация с операциями на животных в исследовательских целях: бюрократическая рутина и позиция уважаемых природоохранных организаций, по сути, тормозят развитие экспериментальной медицины.
Интервью с Ренатом Акчуриным выйдет в эфир НТВ сегодня сразу после «Итогов дня».
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