Избран новый гендиректор продуктовой сети «Магнит»

Совет директоров «Магнита» принял отставку основателя сети Сергея Галицкого с должности гендиректора.
Вместо него на этот пост избран Хачатур Помбухчан, занимавший должность председателя совета директоров «Магнита» и финансового директора компании. Он избран на пост гендиректора с 17 февраля сроком на три года. Главой совета директоров ритейлера теперь назначен Аслан Шхачемуков, его заместителем — Алексей Пшеничный, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что совладелец «Магнита» Сергей Галицкий продал 29% своего ритейлера структурам ВТБ за 138 миллиардов рублей. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. 50-летний миллиардер Галицкий заявил, что теперь будет заниматься футболом.
«Магнит» — один из ведущих продуктовых ритейлеров в России. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала более 16 тысяч магазинов. Центральный офис компании находится в Краснодаре.
Ранее сегодня стало известно, что совладелец «Магнита» Сергей Галицкий продал 29% своего ритейлера структурам ВТБ за 138 миллиардов рублей. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. 50-летний миллиардер Галицкий заявил, что теперь будет заниматься футболом.
«Магнит» — один из ведущих продуктовых ритейлеров в России. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала более 16 тысяч магазинов. Центральный офис компании находится в Краснодаре.
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