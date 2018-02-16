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    Избран новый гендиректор продуктовой сети «Магнит»

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    Избран новый гендиректор продуктовой сети «Магнит»

    Избран новый гендиректор продуктовой сети «Магнит»

    Совет директоров «Магнита» принял отставку основателя сети Сергея Галицкого с должности гендиректора.

    Вместо него на этот пост избран Хачатур Помбухчан, занимавший должность председателя совета директоров «Магнита» и финансового директора компании. Он избран на пост гендиректора с 17 февраля сроком на три года. Главой совета директоров ритейлера теперь назначен Аслан Шхачемуков, его заместителем — Алексей Пшеничный, передает РИА Новости.

    смотретьМиллиардер Галицкий продал долю «Магнита» и будет играть в футбол
    Миллиардер Галицкий продал долю «Магнита» и будет играть в футбол
    Ранее сегодня стало известно, что совладелец «Магнита» Сергей Галицкий продал 29% своего ритейлера структурам ВТБ за 138 миллиардов рублей. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. 50-летний миллиардер Галицкий заявил, что теперь будет заниматься футболом.

    «Магнит» — один из ведущих продуктовых ритейлеров в России. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала более 16 тысяч магазинов. Центральный офис компании находится в Краснодаре.

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