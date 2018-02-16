Жительница Урала получила 10 лет, добившись суда присяжных для женщин

Приговор вынесли обвиняемой в убийстве полуторогодовалой дочери Алёне Лымарь. Она получила известность, добившись беспрецедентного в российской судебной практике решения — через Конституционный суд получила разрешение на пересмотр дела с участием присяжных.
Прежде женщины не могли рассчитывать на коллегию заседателей. Они полагались лишь на процессах, где могли назначить пожизненное заключение. Так как для представительниц слабого пола такая мера не предусмотрена, они фактически остались без суда присяжных.
Алёна Лымарь привлекла к себе общественное внимание и явно рассчитывала на снисхождение, но в итоге получила наказание более строгое, чем в первой инстанции — 10 лет в колонии общего режима вместо восьми.
По мнению экспертов, в том, что присяжные признали Лымарь виновной, нет ничего удивительного. Когда дело получило широкий общественный резонанс, многих возмутил тот факт, что подсудимая пыталась оправдать убийство ребенка. Впрочем, женщина снова собирается писать ходатайства и обжаловать приговор.
Алёна Лымарь привлекла к себе общественное внимание и явно рассчитывала на снисхождение, но в итоге получила наказание более строгое, чем в первой инстанции — 10 лет в колонии общего режима вместо восьми.
По мнению экспертов, в том, что присяжные признали Лымарь виновной, нет ничего удивительного. Когда дело получило широкий общественный резонанс, многих возмутил тот факт, что подсудимая пыталась оправдать убийство ребенка. Впрочем, женщина снова собирается писать ходатайства и обжаловать приговор.
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