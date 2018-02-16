Российский лыжник погиб под лавиной в Индии

Группа российских лыжников попала под лавину в индийском штате Джамму и Кашмир (Гималаи). Один из них погиб.
Как сообщила полиция индийского штата, один из попавших под лавину россиян погиб, еще четверых удалось спасти. Как сообщили в индийском департаменте туризма, лыжники проигнорировали предупреждение о необходимости держаться подальше от лавиноопасного района, сообщает Associated Press.
В посольстве РФ в Индии уже подтвердили информацию о гибели российского горнолыжника. Пока имя погибшего не называется, передает ТАСС.
В посольстве РФ в Индии уже подтвердили информацию о гибели российского горнолыжника. Пока имя погибшего не называется, передает ТАСС.
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