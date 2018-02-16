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    На НТВ — интервью Рената Акчурина. кардиология, медицина, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью Рената Акчурина

    На НТВ — интервью Рената Акчурина

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    На НТВ — интервью Рената Акчурина

    На НТВ — интервью Рената Акчурина

    На НТВ — интервью Рената Акчурина

      Развитие высоких медицинских технологий — путь, по которому идёт каждая уважающая себя страна. Что происходит у нас?

      По каким параметрам Россия достигла европейского уровня, а по каким до сих пор сидит на игле импорта? Какие перемены назрели в системе обязательного страхования? Кому дарят шанс на спасение так называемые гибридные операции? Почему, как считают многие, качество подготовки кадров снижается, а каждая врачебная ошибка превращается в охоту на ведьм? Об этом ведущий программы «Поздняков» поговорил с известным кардиохирургом, академиком Ренатом Акчуриным.

      О главной причине смертности

      Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по летальности. И здесь ведь надо брать все, что касается сердечно-сосудистых заболеваний. Эта величина растет постепенно. Впрочем, она растет во всех странах.

      О том, что сделано и что предстоит сделать

      В современной России выполняется порядка 60–65 тысяч операций с искусственным кровообращением…

      Если в старые времена мы делали одну двадцать пятую часть того, что мы должны делать, теперь у нас осталась половина. 50%. И это связано с тем, что нужно развивать кардиологическую службу на местах.

      О гибридной хирургии

      Минздрав профинансировал развитие гибридной хирургии, и мы теперь способны оперировать людей преклонного возраста, которым абсолютно отказано в любой хирургической операции на сердце… Мы в прошлом году, например, соперировали 205 пациентов со средним возрастом 78–80 лет.

      Об импортозависимости в кардиохирургии

      Боюсь вас огорчить, но я думаю, где-то на 65–75% мы зависим полностью от импорта в Россию.

      О причинах падения качества подготовки медицинских кадров

      В высших учебных заведениях медицинских прекратили использование трупного материала для обучения студентов анатомии. Если ты не видел, как сокращается мышца или работает сустав, или ты не поработал в морге какое-то время, ты никогда не сможешь толком знать анатомию.

      О врачебных ошибках

      Презумпция невиновности врача — она должна звучать, если мы говорим о демократическом врачебном обществе. А не декларироваться заведомо, что врачебная ошибка — это преступление, надо его посадить немедленно.

      «Тот самый Акчурин, который оперировал Ельцина»

      Не раздражает. Я спокойно отношусь к этому. И я рад, что мы смогли тогда помочь президенту.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир в понедельник, 19 февраля, сразу после «Итогов дня». НТВ.Ru опубликует полную версию интервью Рената Акчурина.

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