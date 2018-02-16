В Чечне росгвардеец расстрелял бизнесмена перед уличной камерой

Следователи изучают запись камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент убийства бизнесмена в Урус-Мартановском районе Чеченской республики.

По версии сыщиков, к преступлению может быть причастен 27-летний сотрудник местного управления Росгвардии, который явился с повинной и отдал орудие преступления.



По материалам дела, младший сержант выпустил больше 40 пуль в Mercedes, в которой находился 36-летний коммерсант. Пострадавший с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, где на следующий день скончался.



Предположительно, мужчина решил таким образом отомстить за смерть своего двоюродного брата, который, как полагает стрелок, погиб по вине бизнесмена.



Против стрелка было возбуждено уголовное дело, но вскоре расследование прекратилось, так как родственники погибшего отказались от претензий.



