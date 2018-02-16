Падение 20-метровой сосны на лыжницу в Сочи сняла камера

На горнолыжном курорте в Краснодарском крае на сноубордистку упала 20-метровая сосна. Свидетелями жуткого зрелища стали десятки туристов. Некоторые успели снять происходящее на видео.

Смотреть кадры из Сочи без эмоций просто невозможно. То, что женщина выжила после такого удара, — настоящее чудо. Правоохранителям предстоит разобраться, кто понесет ответственность за случившееся. Все подробности — у корреспондента НТВ Василисы Казаковой.



Сегодня стало известно, что врачам удалось стабилизировали состояние сноубордистки. Но после просмотра видеокадров с места ЧП становится понятно: девушка выжила чудом. Видео снял лыжник, в объектив попал момент падения дерева. Двадцатиметровая сосна рухнула прямо на трассу, едва не задев подъемник. Кто-то успел увернуться, но вскоре стало яcно: зажало туристку. Очевидцы тут же бросились на помощь, но поначалу не могли даже понять, в сознании ли сноубордистка.



Девушка застонала. Ее начали успокаивать, кто-то вызвал скорую. Мужчины покрепче пытались обхватить дерево, но его не то что приподнять — с места сдвинуть было невозможно. Единственное, что удалось сделать, — это освободить сноубордистку от массивной экипировки.



Безучастно смотреть на страдания девушки никто не мог. Очевидцы предпринимали одну за другой попытки убрать сосну, пока не приехали спасатели. Те приняли решение распилить ствол. Действовать нужно было быстро и осторожно. Опытные сотрудники МЧС сразу поняли, что у пострадавшей — множественные переломы.



Сейчас 29-летняя туристка из Новосибирска Мария Сиротенко находится в реанимации. Ее состояние медики оценивают как тяжелое, но уже стабильное. Повезло, что не задет позвоночник, говорят врачи. Пациентке предстоит как минимум три операции.



Почему вековая сосна вот так вдруг упала со склона, сказать сложно, размышляют эксперты. Понятно, что надломился не ствол — дерево вырвало с корнем. Возможно, почву размыло, потому что недавно была оттепель, и сосна рухнула под тяжестью своего же веса. Но в таком случае сотрудники горнолыжного курорта обязаны были спилить ее, ведь они осматривают территорию ежедневно. По крайней мере, согласно требованиям безопасности, они должны совершать регулярные обходы и следить за тем, чтобы таких инцидентов не было. Cправлялись ли работники со своими должностными инструкциями, вероятно, будут выяснять уже сотрудники прокуратуры, которые намерены провести проверку по факту ЧП.