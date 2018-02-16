Школьнику прострелили руку на уроке ОБЖ в Омске

Ученик школы №16 в Омске получил ранение во время урока по основам безопасности жизнедеятельности
из-за непроизвольного выстрела пневматического ружья, которое было в руках у одноклассницы.
В управлении МВД, которое проводит проверку по факту стрельбы в школе, отмечают, что им не совсем понятно, что делало ружье на уроке ОБЖ. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-службы управления МВД по Омской области Алексей Командыков.
Инцидент произошел накануне в школе №16 на уроке по основам безопасности жизнедеятельности. В момент перезарядки ружья, которое находилось в руках школьницы, произошел непроизвольный выстрел. Травмы кисти получил учащийся 2001 года рождения.
В департаменте образования мэрии Омска уточнили, что инцидент произошел в спортивном зале в присутствии учителя физкультуры при подготовке к окружным соревнованиям по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Из сообщения мэрии Омска: «Ученица 9 класса готовила винтовку к выстрелу, в момент защелкивания затвора произошел хлопок. В это же время ученик 10 класса указывал правой рукой в сторону мишени, после чего обнаружил на правой руке кровь, хотя ничего и не почувствовал. Учитель вывел всех учащихся из спортзала, закрыл его и отвел пострадавшего в медицинский кабинет».
Известно, что родители пострадавшего ученика претензий к девушке, к школы и учителю не имеют.
Инцидент произошел накануне в школе №16 на уроке по основам безопасности жизнедеятельности. В момент перезарядки ружья, которое находилось в руках школьницы, произошел непроизвольный выстрел. Травмы кисти получил учащийся 2001 года рождения.
В департаменте образования мэрии Омска уточнили, что инцидент произошел в спортивном зале в присутствии учителя физкультуры при подготовке к окружным соревнованиям по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Из сообщения мэрии Омска: «Ученица 9 класса готовила винтовку к выстрелу, в момент защелкивания затвора произошел хлопок. В это же время ученик 10 класса указывал правой рукой в сторону мишени, после чего обнаружил на правой руке кровь, хотя ничего и не почувствовал. Учитель вывел всех учащихся из спортзала, закрыл его и отвел пострадавшего в медицинский кабинет».
Известно, что родители пострадавшего ученика претензий к девушке, к школы и учителю не имеют.
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