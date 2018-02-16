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    Генпрокуратура не нашла нарушений в регистрации Путина кандидатом в президенты

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    Генпрокуратура не нашла нарушений в регистрации Путина кандидатом в президенты

    Генпрокуратура не нашла нарушений в регистрации Путина кандидатом в президенты

    Генпрокуратура просит отказать в требовании кандидата в президенты РФ Ксении Собчак признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

    Представитель Генпрокуратуры РФ на заседании в Верховном суде назвала заявления кандидата в президенты РФ Ксении Собчак против кандидата Владимира Путина несостоятельными.

    Представитель Генпрокуратуры РФ: «Полагаю, что административный иск не подлежит удовлетворению, прошу отказать в его удовлетворении. Доводы административного истца несостоятельны и основаны на ошибочном толковании права».

    Прокурор отметила, что действия ЦИК России не выходили за рамки ее полномочий, а оспариваемое постановление вынесено законно и обоснованно.

    смотретьЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина
    ЦИК ответил Собчак, пожаловавшейся на регистрацию Путина
    Ранее ВС РФ принял к производству обращение Ксении Собчак, которая потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Собчак считает, что Путин не имеет права участвовать в выборах, так как он ранее уже занимал пост президента РФ два срока подряд.

    Выборы президента в РФ пройдут 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы 8 человек — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

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