В Турции разбился военный самолет, два пилота погибли

Генштаб Турции подтвердил катастрофу учебного военного самолета
SF-260D в районе Чигли турецкой провинции Измир, где погибли двое пилотов.
Турецкий военные самолет, совершавший учебно-тренировочный полет, потерпел катастрофу сразу после взлета в районе авиабазы в Чигли. На месте крушения нашли тела двух пилотов, сообщается в заявлении генштаба Турции.
Из сообщения Генштаба Турции: «16 февраля учебный самолет ВВС Турции SF-260D с двумя пилотами на борту взлетел с авиабазы в районе Чигли (Измир) с целью совершения учебно-тренировочного полета. В 10.26 (мск) он исчез с радаров. Обломки самолета и тела двух пилотов были обнаружены в трех километрах от авиабазы».
Несколько дней назад на границе с Сирией разбился турецкий военный вертолет, погибли оба пилота. Источник в генштабе заявлял, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.
ВС Турции с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Ранее военные сообщали об уничтожении в общей сложности более тысячи террористов в этом регионе.
Из сообщения Генштаба Турции: «16 февраля учебный самолет ВВС Турции SF-260D с двумя пилотами на борту взлетел с авиабазы в районе Чигли (Измир) с целью совершения учебно-тренировочного полета. В 10.26 (мск) он исчез с радаров. Обломки самолета и тела двух пилотов были обнаружены в трех километрах от авиабазы».
Несколько дней назад на границе с Сирией разбился турецкий военный вертолет, погибли оба пилота. Источник в генштабе заявлял, что причиной крушения могла стать техническая неисправность.
ВС Турции с 20 января проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Ранее военные сообщали об уничтожении в общей сложности более тысячи террористов в этом регионе.
Комментарии