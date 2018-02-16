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    На Кубани уволили судью-хама, матерившегося на заседании: видео. Краснодарский край, назначения и отставки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Кубани уволили судью-хама, матерившегося на заседании: видео

    На Кубани уволили судью-хама, матерившегося на заседании: видео

    5 комментариев
    • Фото: krasnodar.arbitr.ru
    На Кубани уволили <nobr>судью-хама</nobr>, матерившегося на заседании: видео

    На Кубани уволили судью-хама, матерившегося на заседании: видео

    На Кубани уволили <nobr>судью-хама</nobr>, матерившегося на заседании: видео
    • Фото: krasnodar.arbitr.ru

      • Краснодарского судью Алексея Шевченко, оказавшегося в центре скандала после публикации записи с его руганью во время заседания, лишили поста.

      Досрочно прекратить полномочия судьи местного Арбитражного суда решила Высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

      Ранее в Интернете была опубликована запись, на которой Шевченко грубо ругается и хамит во время заседания. В частности, судья заявляет участнице заседания, что будет «командовать парадом» и рассматривать дело, когда ему будет удобно. Не удержался судья и от нецензурных выражений.

      Алексей Шевченко, судья Арбитражного суда Краснодарского края: «Сейчас, я все бросил и начал рассматривать! Занимались там два года или три. Теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить? Если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться, значит, командовать парадом буду я. Вы еще поездите сюда, теперь все будет, когда мне удобно».

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