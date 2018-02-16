На Кубани уволили судью-хама, матерившегося на заседании: видео

Краснодарского судью Алексея Шевченко, оказавшегося в центре скандала после публикации записи с его руганью во время заседания, лишили поста.
Досрочно прекратить полномочия судьи местного Арбитражного суда решила Высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края, сообщает РИА Новости.
Ранее в Интернете была опубликована запись, на которой Шевченко грубо ругается и хамит во время заседания. В частности, судья заявляет участнице заседания, что будет «командовать парадом» и рассматривать дело, когда ему будет удобно. Не удержался судья и от нецензурных выражений.
Алексей Шевченко, судья Арбитражного суда Краснодарского края: «Сейчас, я все бросил и начал рассматривать! Занимались там два года или три. Теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить? Если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться, значит, командовать парадом буду я. Вы еще поездите сюда, теперь все будет, когда мне удобно».
Ранее в Интернете была опубликована запись, на которой Шевченко грубо ругается и хамит во время заседания. В частности, судья заявляет участнице заседания, что будет «командовать парадом» и рассматривать дело, когда ему будет удобно. Не удержался судья и от нецензурных выражений.
Алексей Шевченко, судья Арбитражного суда Краснодарского края: «Сейчас, я все бросил и начал рассматривать! Занимались там два года или три. Теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить? Если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться, значит, командовать парадом буду я. Вы еще поездите сюда, теперь все будет, когда мне удобно».
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