В Крыму ответили на требования Украины отремонтировать и вернуть корабли

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что украинские власти еще до воссоединения Крыма с Россией превратили находящуюся на полуострове военную технику в хлам.
Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов назвал несерьезными требования Украины и назвал их «лаянием Моськи на слона», передает РИА Новости.
Ремзи Ильясов, вице-спикер крымского парламента: «Киевские власти пользуются международными судами, чтобы постоянно о себе напоминать. Как говорится в басне Крылова, что сильна та Моська, раз лает на слона. О какой может быть речь технике, когда украинские власти сами все превратили в хлам. Насколько мы информированы, этой техникой никто и не пользовался. Я сомневаюсь, что эта военная техника вообще нужна им».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. Однако накануне первый заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль в резких тонах заявил, что Россия должна сначала отремонтировать военную технику в Крыму и уже после этого передать ее Украине, в противном случае Киев подаст иск в международный Гаагский суд. «И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — сказал Коваль, выступая на слушаниях по делу Януковича.
При этом буквально на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Владимира Путина «трюком» и заявил, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма. В свою очередь украинский премьер Владимир Гройсман сказал, что Киев готов получить назад военную технику, но только вместе с самим полуостровом.
В Крыму тогда назвали все эти противоречащие друг другу заявления тупиковым диалогом и отметили, что украинские чиновники «сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также во время слушаний рассказал о том, как в 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией 90% сотрудников СБУ «предали» Украину, отказавшись выполнять приказы Киева. Кроме того он назвал причины, по которым Украина не может объявить войну России.
Ремзи Ильясов, вице-спикер крымского парламента: «Киевские власти пользуются международными судами, чтобы постоянно о себе напоминать. Как говорится в басне Крылова, что сильна та Моська, раз лает на слона. О какой может быть речь технике, когда украинские власти сами все превратили в хлам. Насколько мы информированы, этой техникой никто и не пользовался. Я сомневаюсь, что эта военная техника вообще нужна им».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма. Однако накануне первый заместитель секретаря СНБО Украины Михаил Коваль в резких тонах заявил, что Россия должна сначала отремонтировать военную технику в Крыму и уже после этого передать ее Украине, в противном случае Киев подаст иск в международный Гаагский суд. «И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет! Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе», — сказал Коваль, выступая на слушаниях по делу Януковича.
При этом буквально на днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Владимира Путина «трюком» и заявил, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма. В свою очередь украинский премьер Владимир Гройсман сказал, что Киев готов получить назад военную технику, но только вместе с самим полуостровом.
В Крыму тогда назвали все эти противоречащие друг другу заявления тупиковым диалогом и отметили, что украинские чиновники «сегодня еще не созрели до того уровня, на котором говорят российские политики».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также во время слушаний рассказал о том, как в 2014 году во время воссоединения Крыма с Россией 90% сотрудников СБУ «предали» Украину, отказавшись выполнять приказы Киева. Кроме того он назвал причины, по которым Украина не может объявить войну России.
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