Сугробы в Москве за выходные вырастут еще на 10 см

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Сугробы в Москве за выходные вырастут еще на 10 см

Сугробы в Москве за выходные вырастут еще на 10 см

В Москве готовятся к новым снегопадам.

В коммунальных службах столицы сообщили, что к понедельнику сугробы в Москве прибавят еще 10 см.

По словам руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Александра Орешкина, в сутки будет выпадать по 3–4 см снега, передает «Интерфакс».

Орешкин добавил, что службы городского хозяйства будут работать в интенсивном режиме.

С начала декабря на Москву обрушилось несколько серьезных снегопадов. В конце января в столице выросли полуметровые сугробы. Всего же менее чем за полтора месяца выпало уже более полутора нормы осадков всей календарной зимы.

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