Сугробы в Москве за выходные вырастут еще на 10 см

В Москве готовятся к новым снегопадам.
В коммунальных службах столицы сообщили, что к понедельнику сугробы в Москве прибавят еще 10 см.
По словам руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Александра Орешкина, в сутки будет выпадать по 3–4 см снега, передает «Интерфакс».
Орешкин добавил, что службы городского хозяйства будут работать в интенсивном режиме.
С начала декабря на Москву обрушилось несколько серьезных снегопадов. В конце января в столице выросли полуметровые сугробы. Всего же менее чем за полтора месяца выпало уже более полутора нормы осадков всей календарной зимы.
По словам руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Александра Орешкина, в сутки будет выпадать по 3–4 см снега, передает «Интерфакс».
Орешкин добавил, что службы городского хозяйства будут работать в интенсивном режиме.
С начала декабря на Москву обрушилось несколько серьезных снегопадов. В конце января в столице выросли полуметровые сугробы. Всего же менее чем за полтора месяца выпало уже более полутора нормы осадков всей календарной зимы.
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